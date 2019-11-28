На экологические ЧП в районе станут реагировать оперативнее

На прошлой неделе в Кривском произошла авария на частной КНС, в результате которой нечистоты разлились на соседнее поле и даже попали в реку. Местная администрация приложила все усилия, чтобы ликвидировать последствия, но учитывая, что подобное случается уже не первый раз, остается только ждать следующего случая.

Изменить ситуацию можно лишь привлекая к ответственности владельца проблемной станции, но для этого необходимо наладить взаимодействие с Росприроднадзором и увеличить оперативность, с которой информация будет поступать в организацию.

ДОЛГАЯ РЕАКЦИЯ

Подобные аварии на КНС в Кривском в последние годы происходят регулярно. Ситуацию осложняет тот факт, что станция находится в частной собственности, а проживающий в Калуге владелец, не слишком заботится о её работоспособности.

В этот раз сотрудники администрацию решили проблему кардинально, пройдя по ручейку нечистот прямо до его источника, запечатлев все это на видео и отправив в Росприроднадзор, где опираясь на эти свидетельства привлекут собственника к ответственности. К слову, на прошлый запрос чиновников в контролирующем органе развели руками, поскольку доказательной базы было недостаточно, да и времени с момента ЧП прошло немало.

В связи с этим возникает вопрос - неужели для того, чтобы найти управу на нарушителя необходимо чуть ли не перелезать через его забор и как герою детективных романов выискивать источник проблем, или все-таки есть более простой и действенные способ?

Сегодня схема реагирования специалистов Роспророднадзора выглядит примерно так: происходит авария на КНС, спустя некоторое время это замечают жители, которые сообщают это администрации или экстренным службам, которые в свою очередь связываются с ответственным ведомством. Загвоздка в том, что для начала работы специалистам необходим официальный запрос, который еще необходимо сначала отправить. К тому же не факт, что у них получится моментально выехать из Калуги и добраться до места событий, из-за чего пока проблемой начинают заниматься она вполне может сойти на нет сама по себе.

НА РАСПУТЬЕ

Вариантов как изменить сложившуюся ситуацию в районе видят сразу несколько. Например, глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО в своем привычном ключе предложил привлечь современные технологии и самих жителей.

- Можно создать цифровую платформу, куда граждане могли отправлять свои заявления о замеченных ими ЧП, чтобы специалисты Росприроднадзора могли на основании этих заявок сразу же начинать работу, а не растягивать этот процесс на несколько дней, - отметил Алексей Витальевич.

В свою очередь глава районной исполнительной власти Николай КАЛИНИЧЕВ, предложил использовать уже существующие на территории района структуры и поручил специалисту Экологического центра, депутату Районного Собрания Владимиру ЦВЕТКОВУ наладить контакт с калужскими экспертами.

- Владимир Алексеевич, давайте проведем рабочее совещание, чтобы решить этот вопрос. Необходимо добиться того, чтобы вы могли выехать на место, все зафиксировать, взять пробы какие-то и Росприроднадзор уже на основании этого сразу начинал свою работу. Это будет совсем другой уровень оперативности и существенно облегчит жизнь всем жителям района, - подчеркнул Николай Александрович.

В целом же оба варианта можно назвать вполне пригодными для реализации. К тому же, ничего не мешает использовать их параллельно, привлекая к решению проблемы и жителей, и сотрудников администрации.

Другое дело, чтобы все эти начинания нашли поддержку в Калуге, ведь если Роспрорднадзор не захочет сотрудничать в подобном ключе, то все эти обсуждения и теории так и останутся лишь пустым сотрясанием воздуха.

Степан ФЕДОРОВ

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