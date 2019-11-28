Гулять так гулять

Самый волшебный праздник - Новый год, все ближе подбирается к нам. И хотя на улице за минувший ноябрь так и не появилось белоснежных сугробов, предчувствие того, что неделя зимнего отдыха не за горами, становится все более ощутимым.

В поселениях Боровского района уже начали создавать праздничную атмосферу. Команду украсить города и села к началу декабря елками с яркой иллюминацией услышали, и уже принялись монтировать искусственные конструкции.

Магазины заманивают нас праздничными наборами сладостей и прочей всячины, которые можно преподнести в качестве презента коллегам и друзьям. И только осознание того, что предновогодние хлопоты омрачают рабочий день, не позволяет полностью ощутить радости от предстоящего торжества.

В канун Нового года россиянам предстоит начать праздничную неделю с двух рабочих дней - 30 и 31 декабря. И, несмотря на то что во вторник время на труд должно быть сокращено на один час, радости как минимум у женщин не прибавилось. Ведь в этот день им надо не только успеть приготовить праздничный стол, вернувшись с работы, но еще и успеть навести марафет.

Именно поэтому предложение, выдвинутое на этой неделе на обсуждение Государственной Думой - сделать 31 декабря выходным днем, должно быть воспринято на «ура». Естественно, ожидать, что ближайший последний день года обретет такой статус, не приходится. Но к следующему Новому году это может оказаться весьма приятным подарком.

Пока же в каждом регионе по-своему подходят к формированию праздничного настроения у жителей. Например, губернатор Томской области перенес рабочий день с 31-го на 28 декабря. Как истинный джентльмен, он откликнулся на многочисленные просьбы женщин, «на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Поступить аналогично он рекомендовал и администрациям районов области. Последуют ли такому примеру в Калужской области - не известно. Но почему бы калужским чиновникам и руководителям предприятий не порадовать своих сотрудников?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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