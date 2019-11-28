Момент истины. К решению экологических проблем района подключилась прокуратура

На прошлой неделе боровчан очень взволновало сообщение о том, что в Истье были обнаружены следы очередного сброса вредных веществ. Балабановцы активно обсуждали произошедшее, причем жители, не особо стесняясь в выражениях, требовали от властей более решительных действий относительно виновных.

Районные власти, депутаты и правоохранители такую позицию населения поддержали, отметив, что в приоритете у них не только призвать к ответу всех причастных к загрязнению, но и позаботиться о том, чтобы подобное не повторилось впредь.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ СОСЕД

Состояние водоемов в Боровском районе не первый год вызывает большое беспокойство как у местных жителей, так и у органов власти. При этом внимание экологической обстановке в муниципалитете стараются уделять сразу на всех уровнях, начиная от местного и заканчивая областным. Главным итогом этой большой работы стало состоявшееся в этом году переключение сточных вод, долгое время загрязнявших реку Страдаловку, на очистные сооружения соседнего Обнинска, что весьма положительно сказалось на состоянии водоема.

К сожалению, найти такое же идеальное решение для всех рек на территории муниципалитета невозможно. Таким печальным примером можно назвать Истью, в которую выходит канализация расположенного рядом Балабанова. Поскольку городу необходимо куда-то девать свои стоки, в данном случае речь идет о «необходимом зле», но совсем другое дело, когда этой ситуацией пытаются воспользоваться нечистые на руку люди.

Недавно местные жители заметили на поверхности реки подозрительную пену и странное вещество коричневого цвета, явно неестественного происхождения. Само собой, в социальных сетях эта информация сразу вызвала бурю негодования, и у горожан сразу же возникли предположения относительно того, кто стоит за очередным сбросом вредных веществ. Подозрения пали на предприятие «СОЮЗ-Центр», которое также пользуется очистными сооружениями города. И хотя прямых доказательств этому пока нет, точно такой же позиции придерживаются и специалисты. Например, депутат Районного Собрания Владимир ЦВЕТКОВ, занимающийся решением экологических проблем района.

- От этой пены нет никаких фекальных запахов, и в данном случае речь идет о промышленном сбросе именно с территории «Союз-ЦЕНТРА». Судя по всему, их очистные сооружения находятся в плохом состоянии, за ними не следят и не вкладывают деньги в улучшение и развитие. Выход здесь только один - проводить модернизацию, а для этого необходимо наладить контакт с предприятием, иначе мы еще не раз будем наблюдать здесь подобную картину, - отметил Владимир Алексеевич.

По словам Цветкова, все его попытки достучаться до руководства бывшего градообразующего предприятия оказались безуспешными и к этому диалогу необходимо привлекать более серьезные структуры. В частности, глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН сейчас ведет переговоры о том, чтобы прервать договор аренды и передать очистные сооружения ГП «Калугаоблводоканал», поскольку последний осмотр территории «Союз-ЦЕНТРА» полностью подтвердил опасения Цветкова касательно износа используемого оборудования.

ПОД ПРИСМОТРОМ

Вся эта ситуация, как и деятельность предприятия, находится под пристальным вниманием районных властей, которые стараются отслеживать влияние на экологию всех существующих в муниципалитете производств.

- Я видел, что в социальных сетях люди начали ставить все заводы на нашей территории в один ряд, и хотел бы внести важное уточнение. Современное производство, работающее с соблюдением всех необходимых экологических норм, не наносит урон окружающий среде в виде каких-то сбросов или утечек. По крайней мере, в отношении резидентов нашей экономической зоны в Ворсино это можно сказать с уверенностью, поскольку их руководство тратит на эти цели просто колоссальные деньги. С теми же, кто допускает подобные упущения или делает это намеренно, у нас будет совершенно иной разговор, и их действия не останутся незамеченными, - заявил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Подтвердил эти слова Николая Александровича и районный прокурор Александр ЕГОРОВ, подчеркнувший, что по его личному настоянию было начато расследование загрязнения Истьи.

- Нами проводится проверка, и на основании ее результатов будет рассматриваться вопрос о привлечении виновных к ответственности. За нарушение экологических норм сейчас штрафы очень большие, и для любого предприятия эта сумма будет достаточно существенной. Примеров положительной работы на территории района у нас хватает, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем рассказать об итогах, - отметил Александр Владимирович.

Помимо прокуратуры ситуацией также заинтересовались в региональном министерстве природных ресурсов, представители которого передали материалы в Росприроднадзор.

В целом же сегодня становится очевидно, что жители не намерены больше терпеть наплевательского отношения к окружающей среде. Люди хотят жить в чистоте, дышать свежим воздухом и готовы поддерживать инициативы органов власти, направленные на защиту экологии. Но эта активность также накладывает ответственность на чиновников и депутатов, поскольку боровчане ждут, что они со своей стороны также не останутся в стороне и предоставят на суд общественности результаты проведенных проверок и расследований.

Степан ФЕДОРОВ

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