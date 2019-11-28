В Боровском районе растет число ВИЧ-инфицированных

В наши дни диагноз ВИЧ далеко не всегда означает приговор, тем не менее это опаснейшее заболевание, за распространением которого следят специалисты по всему миру.

Боровские медики также уделяют большое внимание этому вопросу внутри муниципалитета, и, согласно последним данным, в этом году число носителей вируса возросло, а сам район по этому показателю попал в число самых проблемных во всем регионе.

На сегодняшний день на территории Боровского района проживает 416 человек с диагнозом ВИЧ, из которых 16 узнали о своей болезни только в этом году. По сравнению со средним показателем по всему региону врачи отмечают превышение количества заразившихся на 5,5%. На первый взгляд это совсем немного, но в данном случае за каждой цифрой стоят реальные человеческие жизни.

Вирус иммунодефицита человека - страшное заболевание, которое может привести к тому, что организм лишится возможности противостоять любой внешней заразе, из-за чего обычная простуда начинает таить в себе смертельную угрозу. К сожалению, окончательно победить вирус иммунодефицита человека на сегодняшний день так и не удалось, но благодаря дорогостоящей терапии развитие болезни можно контролировать, давая пациентам шанс на полноценную жизнь.

Наиболее распространен ВИЧ в самых развитых муниципалитетах с большим количеством населения. В случае с Калужской областью речь идет о северной части региона, а возглавляют список «зон риска» город Обнинск, а также Боровский, Малоярославецкий, Жуковский и Думинический районы.

Связано это, прежде всего, с путями распространения вируса, который главным образом передается через половые контакты и употребление инъекционных наркотиков.

- Говоря о ВИЧ сегодня, важно понимать, что он перестал быть тесно связанным с асоциальным поведением. Все чаще носителями вируса становятся люди, ведущие обычную размеренную жизнь, к тому же полностью исчезли какие-то возрастные ограничения. Что же касается путей передачи, то незащищенные половые связи, которые ранее являлись основной причиной распространения вируса, сейчас находятся на одном уровне с употреблением наркотиков, - отметил заместитель главного врача ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

Подобную картину можно наблюдать и на примере Боровского района, ведь, согласно озвученным данным, большая часть ВИЧ-инфицированных в том же Балабанове заразилась именно «через иглу». Пугает медиков и тот факт, что если ранее вирус являлся заболеванием скорее «городским», то в последнее время все чаще его диагностируют и у сельских жителей.

Тем не менее большое количество выявленных случаев заболевания говорит о том, что врачи не сидят сложа руки. В ЦРБ на борьбу с этой проблемой брошено много сил, проводятся обследования, а всем носителям предлагается лечение. Тем не менее работы специалистам предстоит немало. Ведь помимо медицинского ухода, большую роль играет социальный аспект, а значит, необходимо организовывать встречи с населением, напоминать о правилах безопасности и о том, чем может грозить пренебрежение ими. Ведь в данном случае без преувеличения на кону может стоять чья-то жизнь.

Семен ФРОЛОВ

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