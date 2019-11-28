Конец мечтаниям

Новый парк в Асеньевском закончат до конца года.



Одним из самых масштабных проектов по благоустройству в этом году стало создание в Асеньевском сельского парка. Современная зона для прогулок, отдыха и занятия спортом должна была стать местом притяжения для жителей.

Однако сразу же после окончания торгов на объекте начались проблемы. Выигравший тендер подрядчик не только не уложился во все мыслимые сроки, но и крайне неохотно шел на контакт с администрацией.

В конечном счете чиновникам все-таки удалось добиться от рабочих выполнения контракта, пускай и не без некоторых недочетов.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

О необходимости создания в поселении новой общественной зоны жители говорили в течение последних нескольких лет. Поэтому, работая над проектом, чиновники старались максимально учесть все пожелания селян, которые хотели получить в свое распоряжение и место для занятия спортом, и территорию для прогулок с детьми.

Разбить новый парк решили на небольшом пустыре рядом с молокозаводом, а деньги на реализацию задумки получили в рамках регионального грантового конкурса. На бумаге все выглядело отлично, жители и сотрудники администрации были очень воодушевлены перспективами, однако стоило подрядчику выйти на объект, восторги сразу же начали сходить на «нет».

Недочеты в работе строителей были заметны буквально во всем - начиная от качества и заканчивая спорами с чиновниками чуть ли не по каждому пункту сметы. Наиболее наглядным же является тот факт, что парк, который планировали открыть в августе, доделывается до сих пор.

СПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Для любителей активного отдыха было запланировано строительство футбольной и волейбольной площадок, а также установка двух столов для настольного тенниса и трибуны для зрителей.

Самое сложное в исполнении это, конечно же, стадион. Расчищать под него место рабочие закончили еще в сентябре, а ворота привезли и установили в прошлом месяце.

Тем не менее говорить о том, что здесь можно проводить матчи, пока не приходится - земляное поле все в неровностях, а местами можно встретить мусор, который никто не позаботился убрать. Трибуны представляют собой лавочки и сделаны довольно добротно, однако изначально планировалось, что «смотреть» они будут в обе стороны, чтобы зрители могли наблюдать и за футболом, и за баскетболом или волейболом. К слову, площадка для этих двух игр выглядит наиболее качественной, и никаких нареканий не вызывает.

А вот что касается столов для настольного тенниса, то появились они буквально пару дней назад, после того, как 27-го ноября с подрядчиком помимо главы местной администрации приехали побеседовать и районные власти.

- Сразу после встречи нам привезли обещанный спортивный инвентарь, а на объекте закипела работа. Ведется установка детских качелей, а также в будущем строители должны сделать ограждения возле стадиона. К сожалению, в этом году нам с подрядчиком не повезло, мы писали жалобы и претензии, но от этого никто не застрахован, все мы работаем в одной системе, и порой таких исходов не избежать, -отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ЗАКОН НЕ ПИСАН

Действительно, в данном случае чиновники скованы пресловутым 44-м Федеральным законом и вынуждены работать с тем, кто предложил наименьшую цену. Зачастую это сказывается на качестве, но все, что остается администрации, это писать жалобы и составлять претензии. Конечно, согласно последним изменениям можно расторгнуть договор и заключить его с компанией, занявшей на торгах второе место, но все эти процедуры требуют много времени, а областной грант должен быть освоен в строго указанные сроки.

Для многих подрядчиков подобная «протекция» со стороны законодательства служит поводом расслабиться. Например, в Асеньевском это видно еще и по прогулочной зоне, где вместо шахматных столов были установлены непонятные конструкции. С одной стороны они похожи на теннисный корт, но слишком малы, чтобы на них играть. С другой - для шахмат абсолютно не нужна прикрученная по центру деревяшка. По настоянию администрации это «чудо инженерной мысли» все-таки заменят нормальными игровыми столами, но сама по себе ситуация показательная.

Отдельно также стоит упомянуть про статую коровы, которой так радовались местные жители. Однако вместо симпатичной скульптуры подрядчик выставил шатающуюся от ветра и ничем не закрепленную фигурку, которая от перепадов температуры уже дала трещину.

Иными словами, очень печально видеть, как столь долгожданный проект из-за откровенной халтуры исполнителя потерял в своей привлекательности по сравнению с первоначальной задумкой. Хочется верить, что ответственная за это компания все-таки будет оштрафована, а районные власти позаботятся о ее внесении в «черный список», чтобы обезопасить боровчан от повторения подобной истории.

Степан ФЕДОРОВ

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