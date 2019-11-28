Дайджест-спорт

ПЯТЕРКА УСПЕХА

Воспитанники секции смешанного боевого единоборства (ММА) МУП «Центр физкультуры и спорта» г. Балабанова под руководством тренера Артема АЛЕКСЕНКО приняли участие в Первенстве области по вольной борьбе, которое проходило 23-24 ноября в Калуге.

Спортсмены впервые попробовали себя в этом виде борьбы. Показав упорство, они смогли добиться хороших результатов. В итоге борцы вернулись домой с пятью медалями. Первое место завоевал Арсений БЕЛЫК, второе досталось Тохиру ХОЛМИРЗАЕВУ и Арсену МЕЛИБОЕВУ. «Бронза» соревнований оказалась в руках Рамазана МОЛДАЛИЕВА и Вардана МАМИКОЯНА.

ТРИНАДЦАТЬ ПОБЕД

23 ноября на базе Боровской спортивной школы «Звезда» прошло Открытое первенство Боровского района по самбо. В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов в двух возрастных категориях из Боровска, Обнинска, Балабанова и Жукова. Для воспитанников «Звезды» этот день принес сразу тринадцать наград.

Первое место заняли сразу трое юных спортсменов ‒ Константин САДОВСКИЙ, Арсений ВЛАСОВ и Егор ИЩЕНОКО. «Серебро» досталось Ярославу ФОМИНОВУ, Юрию ПРИНОНУ, Дарье ЖУРАВЛЕВОЙ, Владимиру МАЛИНИНУ. Шесть самбистов заняли третью ступень пьедестала: Дмитрий КУРНОСОВ, Саид ГАСНОВ, Илья САДОВСКИЙ, Арман АВЕТИСЯН, Андрей ИЩЕНКО, Илья ИЩЕНКО.

УДАЧНЫЙ СТАРТ

24 ноября в ФОКе города Медыни прошел первый тур Первенства Калужской области по мини-футболу, в которой сыграли команды первой группы, зоны «Север». В этом году сборная команда Боровского района смогла, наконец, не только принять участие в этих состязаниях, но и дать удачный старт в зачете зимней Спартакиады.

Костяк команды составили воспитанники ермолинского МУ ФиС стадион «Труд» и несколько игроков из Боровска. Несмотря на то что наши мальчишки несколько лет не принимали участие в мини-футболе на уровне регионального первенства, они смогли доказать, что у района есть хороший потенциал в этом виде спорта. С результатом 7:0 ФК «Ермак» (г. Ермолино) обыграл своего противника из Тарусского района. Впереди у юных спортсменов еще тринадцать туров.

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