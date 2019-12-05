У обманутых дольщиков из совхоза «Боровский» появилась надежда получить квартиры

История строительства этого жилого комплекса началась еще в 2013-м году и хорошо знакома жителям всего района. Начавшая его возведение компания «ИнтелПожСистем» с взятой задачей не справилась, и за последние шесть лет сделать что-либо с недостроем никак не удавалось, хотя и жители, и чиновники не оставляли попыток сдвинуть дело с мертвой точки.

Перелом в ситуации наметился недавно, когда интерес к объекту выразила компания ФСК «Лидер Калуга», представитель которой встретился с активом дольщиков в администрации поселения на прошлой неделе.

ШАНС НА ПЕРЕМЕНЫ

Долгострой в совхозе Боровский является одним из двух проблемных объектов, дольщики которого до сих пор находятся в неведении на счет того, получат ли они хоть что-нибудь взамен потраченных средств. История вокруг недостроенного жилого комплекса развивается последние шесть лет, за которые у собственников то появлялась надежда, то вновь рассыпалась в прах.

Решить наболевший вопрос не раз пытались и местные, и районные власти, и даже региональное Министерство строительства, но по-настоящему рабочий вариант с проверенным застройщиком смогли подобрать только сейчас.

Поставить точку в эпопее с ЖК «Боровский» выразила готовность компания ФСК «Лидер Калуга», которая за свою историю уже успела поработать с подобными объектами и всегда доводила дело до конца. Однако, для того чтобы организация смогла выйти на объект, необходимо провести предварительные юридические процедуры, и для этого главой администрации совхоза «Боровский» Антоном МАСНЯКОМ была организована встреча, участие в которой приняли представители застройщика, актив дольщиков и заместитель министра строительства и ЖКХ области Иван ТЕЛЕЖЕНКО.

Собравшимся было что обсудить, ведь, несмотря на единую цель, необходимо понимать, что строители хотят получить прибыль, а жители - точно такие же квартиры, на которые они рассчитывали, вкладывая деньги на этапе строительства. Именно этот вопрос стал отправной точкой для дальнейшего диалога. Как отметил представитель Фонда поддержки строительства жилья Алексей КИСЛИЦЫН, дольщикам, которые оплатили свое жилье не полностью, нужно будет внести остаток средств, который рассчитают, исходя из нынешней стоимости квадратного метра. Как показали дальнейшие расчеты, сумма оказалась меньше, чем была изначально, что полностью устроило жителей.

ОБЕЩАННОГО ПОЛГОДА ЖДУТ

Еще одним важным нюансом стало подписание всеми дольщиками протокола этого собрания, чтобы в будущем у компании не возникло сложностей с отдельными недовольными личностями.

- К сожалению, у нас уже был горький опыт, когда находились люди, начинавшие устраивать скандалы, говорить, что они не хотят, чтобы дом достраивали мы, и пытаться навязывать свои условия. Для этого, прежде чем направим документы в арбитражный суд, мы хотим получить от вас подтверждение вашего согласия, - отметил представитель застройщика Павел ГУСАРОВ.

Как оказалось, с этим у собственников может возникнуть ряд трудностей, поскольку не все они проживают на территории села. Некоторые сейчас находятся в Москве или соседних регионах, а один - на территории Белоруссии, а двое вообще умерли, и необходимо сначала выйти на наследников. Задача оповестить всех легла на плечи активистов, и они с ней справились, пускай и не без нюанса.

- Протокол подписали буквально за выходные, и мы уже передали документы в Минстрой. Отказался только один человек, которого условия доплаты не устроили, и с ним в дальнейшем уже будут работать юристы, а пока ждем окончательного вердикта, - отметил Масняк. Что же до самого главного вопроса относительно сроков начала работ, то, по словам замминистра строительства Ивана Тележенко, выйти на объект подрядчик сможет примерно в мае следующего года. Срок немалый, но запустить процедуры быстрее не получится. - Сначала должна пройти процедура передачи объекта от обанкротившегося застройщика новой компании, что само по себе довольно небыстро. Но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки, поскольку параллельно с этим будут происходить корректировка и экспертиза проектно-сметной документации. Как только у нас на руках будет решение арбитражного суда, можно будет сразу же приступать к работе, - подчеркнул Иван Сергеевич.

Сейчас дольщики с надеждой ждут ответа от застройщика и Минстроя. Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, и теперь остается уповать на то, что в конце концов они получат квартиры, которые ждут долгие шесть лет.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Проблема»