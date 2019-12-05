05.12.2019

В Боровске обсудили благоустройство площади Ленина



27 ноября в Музейно-выставочном центре города Боровска прошло обсуждение благоустройства исторической части города. В этот день боровчане рассмотрели проект создания комфортной городской среды площади Ленина, который администрация готовит для участия во Всероссийском конкурсе в 2020 году.

 Глава города Светлана ГАЛЕНКОВА рассказала о сути конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2020 году.

 В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, предприниматели, депутаты города, архитекторы, художники и жители города. Большинство участников встречи согласились с общими озвученными проблемами и высказали свои предложения по поводу мероприятий по созданию комфортной городской среды и элементов благоустройства, которые они хотели бы видеть на городской площади.

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