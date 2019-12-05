Обещанного ждут. В сельских поселениях мечтают об асфальтовых дорогах

Чем комфортнее становится жизнь в регионе, тем большего ждут люди от чиновников и депутатов. Эту закономерность прекрасно понимают в Законодательном собрании области, где фракция «Единой России» недавно выступила с предложением увеличить сумму на ремонт дорог и проездов в сельских поселениях.

Такое предложение пришлось по душе большинству глав муниципальных образований Боровского района, отметивших, что жители давно ждут, когда щебеночные и грунтовые дороги сменит современное асфальтовое покрытие.

С НАДЕЖДОЙ

В 2019-м году депутаты Законодательного собрания региона приняли решение выделить дополнительное финансирование на дорожные работы по всей области. Эта инициатива нашла у жителей и чиновников огромный отклик, а потому в 2020-м денег на данный вид работ из областного бюджета направят больше. При этом особое внимание уделят состоянию проезжих частей в сельской местности, а не только самым значимым и проходимым «хайвеям».

В Боровском районе такое решение встретили с позитивом, ведь здесь из восьми поселений пять - сельские, и дороги в них уже заждались внимания и денег. Местные администрации, конечно, пытаются исправлять самые острые ситуации, но повлиять на дорожную проблему глобально при вечном дефиците средств не получается. А потому такое внимание регионального парламента к хронической беде каждого сельского поселения - надежда на глобальные перемены.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС

В этом году в Кривском активно взялись за обновление проезжих частей. Благодаря средствам Фонда приоритетных проектов полностью отремонтировали главную дорогу, пролегающую через все поселение. Также были достигнуты договоренности со спонсорами, которые на основе софинансирования выразили готовность вложить деньги в другие проблемные участки.

- Сегодня о качестве дорожного покрытия нужно рассуждать как о вопросе стратегической важности, над которым предстоит немало работать. В этом году нам многое удалось сделать, но на период 2020-2021 годов мы планируем активно заниматься развитием и ремонтом наших проездов и дорог между населенными пунктами. В сельских поселениях живут нужные нашему государству люди, которые имеют право на комфортные условия, ничем не уступающие городским. А потому инициативу Заксобрания я считаю очень своевременной, - отметил глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

Схожей точки зрения придерживается и коллега Алексея Витальевича из СП «Совхоз «Боровский»» Антон МАСНЯК, подчеркнувший, что сегодня дороги - это первое, о чем просят чиновников жители.

В этом году большим достижением стала реконструкция сегмента проезжей части между самим совхозом и деревней Кабицыно, о необходимости которой говорили не один год. Однако в поселении все еще хватает непростых участков, которым требуется внимание ремонтников.

- Сегодня есть два вопроса, которые интересуют наших жителей больше всего, - водоснабжение и дороги. Первый в районе решается с помощью Фонда приоритетных проектов, а вот второй зачастую является проблемным для местного бюджета. Поэтому дополнительное финансирование всегда было и будет к месту, тем более что в последнее время люди просят заменить щебеночные и грунтовые дороги асфальтом, что, само собой, тоже требует серьезных вложений, - подчеркнул Антон Александрович.

ОТ ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН

Примечательно, что подобная тенденция сегодня наблюдается не только в поселениях, расположенных рядом с городами, а практически повсеместно. Взять хотя бы СП «Совьяки», с его территориями и более чем внушительными расстояниями между населенными пунктами. Тот факт, что сегодня большинство первостепенных проблем, связанных с отоплением, электричеством и водоснабжением, решается довольно успешно, жители начинают задумываться и о более дорогостоящих, но вместе с тем комфортных улучшениях.

- Учитывая размер нашего поселения, нужно понимать, что по нему проходят в основном областные и районные дороги, а в нашем ведении находятся по большей части проезды и улицы внутри деревень. Поэтому, говоря о дополнительных средствах, в нашем случае было бы хорошо направить их в казну района, чтобы там их потратили на подшефные проезжие части. В случае же с местным бюджетом деньги можно будет вложить в асфальтирование, поскольку с такой просьбой к нам обращаются особенно часто, - отметил глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ.

О постепенном отказе от щебеночных и грунтовых дорог подумывают даже в СП «Асеньевское». В состав этого поселения входит аж 38 деревень, следить за проездами в которых обязана местная администрация, регулярно изыскивающая в своем бюджете средства для обсыпки и грейдирования.

- Эти средства у нас бы точно не пропали даром. В случае с дорогами как никогда актуальна фраза «чем больше - тем лучше». Ремонт и содержание дорог - одна из основных статей в наших расходах. Тем более что на будущее у нас уже есть планы заниматься асфальтированием хотя бы в самых крупных деревнях, поскольку этого хотят люди, и нам нужно искать возможности оправдать ожидания, - говорит глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Сейчас на инициативу Законодательного cобрания в боровских сельских поселениях возлагают большую надежду. Руководители муниципалитетов понимают, что даже столь пристальное внимание к их дорогам в 2020 году окончательно не снимет проблему грунтовок. Тем не менее это позволяет надеяться, что впредь региональный парламент будет уделять такое же внимание состоянию сельских дорог, которые играют огромную роль в развитии территорий.



Степан ФЕДОРОВ

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