Затянуть пояса. Главам администраций придется «поумерить аппетиты» на следующий год

До конца года остается меньше месяца, а значит, для чиновников пришло время подвести первые итоги своей работы.

Отличным поводом для этого стал прошедший недавно Консультативный совет, в рамках которого первые лица района и главы поселений посетили самые масштабные проекты по благоустройству, реализованные в 2019-м.

Но самой важной и интересной частью прошедшего мероприятия, безусловно, стало обсуждение работы Фонда приоритетных проектов на следующий год. Ведь у каждого муниципалитета есть целый список масштабных задумок, а денег, чтобы воплотить в жизнь все пожелания, явно не хватит.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Обычно заседания Консультативного совета глав проходят в стенах районной администрации, но в этот раз программа у мероприятия выдалась куда более насыщенная. Оно и неудивительно, ведь центральной темой для обсуждения должны были стать планы по благоустройству, а для этого было неплохо сперва воочию увидеть, каких успехов удалось добиться поселениям за прошедшие 11 месяцев.

Текущий год для Боровского района выдался богатым на масштабные проекты, но посетить каждый из них чиновники просто физически не смогли, а потому пришлось выбирать самые социально значимые и необычные для реализовывавших их поселений. В результате в маршрутный лист попало сразу четыре населенных пункта, а первой остановкой стал детский парк «Картинка» в Боровске.

Необходимость в создании такой зоны в районном центре назрела давно, и потому администрацией было принято решение реализовать задумку в рамках программы «Комфортная городская среда». На 4,5 миллиона рублей здесь были установлены игровые конструкции, освещение, организована смотровая площадка и даже видеонаблюдение, призванное защитить участок от посягательства вандалов.

Провести коллегам экскурсию вызвалась лично глава администрации города Анжелика БОДРОВА, подробно рассказавшая про каждый уголок детского парка и нюансах его создания.

- В работе мы постарались учесть потребности всех групп населения, а потому здесь есть место не только для детей и их родителей, но и отдельная зона для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе и любования видами Боровска. Изначально мы планировали сделать отдельный сегмент «Зимушка» с горкой и прочими сезонными развлечениями, но отказались, поскольку склон оказался слишком крутым, а безопасность для нас - это самое главное, - отметила Анжелика Якубовна.

Чиновники тоже по достоинству оценили боровский проект, активно задавая вопросы Бодровой, а также расспросив играющих на площадке детей, которые в красках расписали, как сильно им понравилось новое игровое пространство. В довершение прогулки глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул, что этот объект в перспективе должен стать отправной точкой для дальнейшего благоустройства.

ПОДУМАТЬ О ДЕТЯХ

Еще одним городом, который посетили чиновники, стало Ермолино, где уже второй год активно преображают центральную площадь рядом с ДК «Полет». Здесь финансирование также было получено в рамках федерального проекта и потрачено на завершение общего ансамбля.

В итоге обновлена пешеходная дорожка, ведущая в сторону улицы Гагарина, а также установлены лавочки, которые сразу же стали пользоваться популярностью у жителей соседних домов.

- В планах на будущее у нас уже стоит замена старого забора новым, кованым и посадка газона. Также будет уделено внимание расположенному рядом парку. В частности, мы планируем заняться благоустройством воинского мемориала. Идею эту вынашивали давно, и в следующем году надеемся воплотить ее в жизнь, - рассказал глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ.

Впрочем, даже учитывая, что площадь заметно преобразилась и работа была проделана немалая, нашлись и те, кто заинтересовался другими аспектами благоустройства города. Например, председатель Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ поинтересовался наличием в поселении современной детской площадки.

На это Гуров ответил, что относительно современные игровые городки есть в разных частях города, и даже проводил коллег к самому ближайшему из них. После его осмотра чиновники согласились с тем, что пока он должен устраивать местную детвору, но в скором времени местной администрации все-таки придется задуматься над «апгрейдом».

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕЛА

Не отставали от городских соседей и в сельских поселениях. Их в плане поездки чиновников тоже было два, и первым местом для визита стало Асеньевское, где все еще не закончилось создание новой парковой зоны.

Идеальная на бумаге задумка сильно пострадала из-за нерасторопности подрядчика, но итоговый результат все равно пришелся по нраву гостям.

- Мы очень старались создать здесь такое пространство, чтобы каждый житель мог найти что-то себе по душе. Поэтому постарались уместить и столы для настольного тенниса, и футбольное поле, и прогулочную зону и, конечно же, детскую площадку. Сейчас работы еще идут, и здесь появятся еще несколько игровых конструкций, но, по сути, то, что вы видите сейчас, уже можно назвать конечным результатом, - подчеркнула Ирина Николаевна.

Как отметили коллеги, вспоминая, как раньше выглядел пустырь, на котором сейчас развернулось все это многообразие, даже не верится, что местные власти решились на столь масштабную задумку и, более того, довели ее до логического конца. Также важно отметить, место под парк тоже было выбрано неспроста, ведь рядом расположены многоквартирные дома, где проживает основная часть молодых семей села.

Впрочем, если в проекте Асеньевского при желании и можно было найти некоторые недостатки, то во время визита в Совьяки гостям оставалось разве что восхищенно разводить руками. Определив перед собой цель - создать в селе развитую спортивную инфраструктуру, местные чиновники в этом году поставили в этой работе окончательную точку. Финальным аккордом стало строительство рядом с футбольным полем, аналогов которому в Боровском районе нет и по сей день, тренажерной площадки с брусьями, турниками и прочими снарядами для тренировок на свежем воздухе.

Также здесь разместили зону для игры в волейбол и баскетбол, установили уличное освещение и ограждения.

- Это место у наших жителей пользуется большой популярностью, и здесь практически в любое время можно встретить пару человек, которые занимаются спортом. На ночь площадка закрывается, но в первую очередь для того, чтобы не мешать спать людям в соседних домах. Что же касается ее сохранности, то в первую очередь само население относится к данному вопросу очень ответственно, и думаю тот факт, что за три года футбольное поле у нас сохранилось практически в первозданном виде, является тому лучшим подтверждением, - подчеркнул глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Подводя же итоги поездки, было видно, что за стол переговоров чиновники садились в весьма приподнятом настроении и с готовностью внести в Фонд приоритетных проектов свои самые смелые задумки. Однако стоило начаться обсуждению, как оптимизма заметно поубавились. Ограничить полет мечтаний глав администраций пришлось отвечающей за районные финансы Анне ГОРЯЧЕВОЙ, объявившей, что, по сути, фонд является единственной возможностью для муниципалитетов получить серьезные финансовые вливания сверх установленных бюджетом.

- Связано это с активным участием Боровского района в исполнении национальных проектов и сокращении налоговой базы. В частности, передача промзоны Маланьино в Обнинск забрала у нас порядка 15 миллионов, а значит, не стоит рассчитывать, что районная казна сможет активно поддерживать ваши задумки, и нужно более серьезно подойти к распределению средств Фонда, - отметила Анна Владимировна.

Также глав несколько смутил тот факт, что они до сих пор не знают, сколько всего денег будет собрано и в каком объеме их будут выделять. Как заверил присутствующих глава администрации Боровского района Николай Калиничев, эти вопросы будут решены в скором времени, а пока хотелось бы услышать, что местные власти ставят во главу угла на 2020-й год.

ВОДА В ПРИОРИТЕТЕ

В Балабанове самым важным проектом должна стать система водоотведения на улицах Речной и Колхозной, на которую понадобится порядка 4 миллионов рублей. Плюс ко всему власти хотели бы заняться ремонтом дорог и благоустройством общественных пространств. По словам мэра города Сергея ГАЛКИНА, сегодня у администрации есть подозрения, что средств, полученных в рамках «Комфортной среды», на все задумки может не хватить, а потому для этого потребуется дополнительное финансирование из Фонда.

На схожие цели просят деньги и в районном центре, где по задумке администрации должен пройти ремонт канализации на улицах 50 лет Октября и Пушкина.

Администрация совхоза Боровский надеется, что субсидии будут выделены на проектирование новых очистных сооружений и создание станции обезжелезивания, на что в сумме потребуется 7,2 миллионов рублей. Также ремонта требует водопровод в Уваровском, что обойдется в 3,5 миллиона.

В Ермолине в рамках Фонда намерены отремонтировать КНС в Русиново для дальнейшей передачи ее в собственность ГП «Калугаоблводоканал». Также местная администрация рассчитывает получить из фонда средства на ремонт дорожной сети. На все вместе понадобится около семи миллионов рублей.

Исходя из озвученных предложений, складывается впечатление, что в районе наконец вспомнили: главной задачей при создании «общественной кассы» поселений было решение проблем с подачей и отведением воды. А потому на первый план выносят именно эти задачи, добавляя дополнительные позиции просто на всякий случай, вдруг средства в вышестоящем бюджете все-таки найдутся.

И хотя этой парадигмы придерживается большинство поселений, нашлись и те, кто проигнорировал «водную тему». В Кривском, например, планируют и дальше заниматься ремонтом дорог, начатым в этом году, в Ворсине нацелились на газификацию деревень Павлово и Добрино.

Отдельно стоит упомянуть СП «Совьяки», у администрации которого в этом году возникли сложности с проектировкой очистных сооружений. Документы приходилось переделывать несколько раз, и сейчас они вновь отправлены на экспертизу. В случае если ответ окажется положительным, поселение в следующем году может приступить к строительству, если получит из фонда сумму аж в 45 миллионов рублей.

На фоне такого запроса просьба возглавляющей администрацию Асеньевского Ирины Жильцовой выделить 800 тысяч на новые насосы в деревне Коростелево, ремонт канализационных сетей в Серединском и водопровода в Асеньевском выглядела верхом скромности. Ирину Николаевну поставили в пример остальным коллегам и пообещали во что бы то ни стало найти необходимые поселению средства.

Подводить же какие-то итоги встречи пока очень сложно. Как отметил сам Калиничев, деньги будут выделять исходя из приоритетности и срочности озвученных проектов. Это дарит надежду на то, что Фонд в следующем году действительно займется решением задач, для которых он изначально создавался. Ведь строительство очистных сооружений и очистка питьевой воды выглядят куда более серьезными задачами, чем обновление асфальта и высадка новых скверов.

Степан ФЕДОРОВ

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