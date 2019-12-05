Углы круглого стола

В Боровске вновь безрезультатно обсудили судьбу исторической ценности.

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Боровске состоялся очередной круглый стол по вопросу сохранения старых боровских домов, обладающих признаками культурного наследия. Подобных встреч за минувший год было уже много, и единственным отличием ноябрьской стало присутствие на ней в качестве спикера известного российского писателя Захара ПРИЛЕПИНА, прибывшего в Боровск как представитель центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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Присутствие знаменитого гостя повлияло на концепцию круглого стола. Сторонники градозащитного сообщества использовали данное мероприятие в качестве «жалобной книги». Большую часть двухчасового общения они посвятили рассказам о том, как Боровск стал местом скандала общероссийского масштаба, как журналисты местных СМИ неправильно подают информацию о происходящем и как администрация за минувшие двенадцать месяцев ничего не сделала, чтобы в город пришли инвесторы, готовые возрождать историческое достояние районного центра.

Остановить этот обличительный поток попыталась глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА. Она рассказала, что она, взяв бразды правления городом чуть больше полугода назад, решила все вопросы с оформлением документов на дома и земельные участки под ними. Однако это выступление просто утонуло в общем водовороте круглого стола.

Апофеозом встречи стало подписание резолюции, которую заранее подготовили организаторы - градозащитники. В нее внесли пункт о создании в Боровске Общественного совета по сохранению историко-культурного наследия. По замыслу идеологов, в этот совет должны войти специалисты, знающие толк в краеведении, искусствоведении, архитектуре, и, конечно же, сами «защитники». А вот депутатов, представителей администрации и бизнесменов в нем и близко быть не должно. Как в дальнейшем этот Совет будет работать, если после такого «изгнания» в нем не будет людей, которые владеют информацией о внутреннем положении дел муниципалитета и имеют полномочия решать поставленные задачи, а также тех, кто имеет средства на реанимацию боровских гниющих домов, - не понятно. Вероятно, это мало заботит тех, кто стал инициатором круглого стола. Ведь даже самое ценное предложение, прозвучавшее на этой встрече, было отметено напрочь.

Экс-глава города Николай КУЗНЕЦОВ в конце мероприятия практически вырвал право на выступление, попросив внести в заранее подготовленную резолюцию «финансовый» пункт. Он предложил донести до федерального центра тот факт, что города, получающие статус исторических поселений, остаются один на один со своими «ценностями». Восстанавливать их муниципалам не на что, поскольку бюджеты бедные и средств еле хватает на решение первоочередных задач. Но он, Кузнецов, не просит, чтобы государство давало на восстановление старых домов деньги, он просто предлагает не забирать налоги из местных бюджетов, направляя эти деньги на те полномочия, которые статус накладывает.

Но такое разумное предложение оказалось неинтересным ни ведущему круглый стол Владимиру КОБЗАРЮ, ни представителю ОНФ Захару Прилепину. Первый с улыбкой сообщил, что сегодня финансовый вопрос не обсуждается и вносить в уже готовую резолюцию ничего не будут. А второй во время общения со СМИ только с третьего раза на заданный журналистом «Недели» вопрос «готов ли он донести до федерального центра идею Николая Кузнецова» пообещал-таки это сделать.

Подводя итог круглого стола, писатель и представитель ОНФ отметил, что такие мероприятия важны, поскольку люди, ответственные за решение подобных вопросов на местах, понимают: к ним приковано большое внимание со стороны общественности. Это должно вдохновлять их на правильную и оперативную работу.

Таким образом, ноябрьский круглый стол подарил боровским гниющим историческим ценностям новое внимание и, возможно, контроль, но, увы, не конструктивные варианты на спасение того, что всем так дорого.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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