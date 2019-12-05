Самозанятые боровчане принесли бюджету района 300 тысяч рублей

Пилотный проект по введению налога для самозанятых жителей в Калужской области вступил в силу в начале 2019-го года. Недавно в Боровском районе решили подытожить, насколько новая возможность оказалась интересна для работающих на себя жителей.

По словам главного финансиста муниципалитета Анны ГОРЯЧЕВОЙ, у нового закона нашлись свои сторонники, однако много людей все еще отказываются переводить доходы на полностью легальную основу, и чиновникам предстоит провести серьезную просветительскую работу, чтобы эти деньги не проходили мимо бюджета.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

В начале года правительством стран было решено опробовать введение налога для самозанятых на четырех пилотных регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. А в конце октября появилась информация о том, что инициатива нашла отклик у населения и уже в 2020-м распространится еще на 19 регионов.

Говоря конкретно о Боровском районе, можно прямо сказать - деньги в бюджет эта инициатива приносит, правда назвать их внушительными ну никак не получается. На настоящий момент самозанятые граждане пополнили казну муниципалитета на 300 тысяч рублей. Сумма не самая впечатляющая, но, учитывая, что раньше район вообще не получал этих денег, «капнувшие» триста тысяч можно считать небольшим, но успехом.

- Этот налог касается только тех людей, которые делают все сами, не имея работодателя и не являясь перекупщиками. Зарегистрировавшись в системе, такие жители могут отчислять 4% своих доходов, чтобы с этого момента считаться честными налогоплательщиками. Важно отметить, что деньги не идут в счет пенсионных накоплений, но зато каждый официально самозанятый житель имеет право на медицинский полис и бесплатную медпомощь, - отметила главный финансист районной администрации Анна Горячева.

При этом пройти процедуру регистрации очень легко - сделать это можно в приложении «Мой налог», налоговой службе или даже отделении «Сбербанка». Также, по словам Анны Владимировны, сегодня можно сделать выводы о том, какому сегменту самозанятых новая возможность понравилась больше всего.

КРАСОТА СПАСЕТ БЮДЖЕТ

С наибольшей охотой платить налог со своих «кровных» вызвались сотрудники индустрии красоты - парикмахеры, косметологи и маникюрщицы. А вот самой неподатливой сферой оказались таксисты.

Строившаяся десятилетиями «гаражная экономика» со своими правилами и законами просто не заинтересована в каких-то новых налогах и социальных пакетах, а потому работающим на вольных хлебах механиками и «бомбилам» куда проще договариваться между собой, чем афишировать свои доходы и методы работы.

Изменить ситуацию, по мнению чиновников, можно, но для этого потребуется приложить много усилий, проводя агитационную работу с самозанятыми лицами.

В перспективе же Боровский район может получать с этого налога внушительную прибыль. Ведь под данную категорию попадают не только строители, репетиторы или сиделки, но и практически вся индустрия туризма, которую сейчас так активно стараются развивать в муниципалитете. Если зарегистрировать в системе всех экскурсоводов, водителей, аниматоров и ремесленников, торгующих своей продукцией, то это открывает новый пласт, до этого фактически не приносивший никакого дохода.

Но сначала потребуется изменить отношение людей, которые в первую очередь видят в новой инициативе лишь очередной способ «выкачать» их деньги.

Семен ФРОЛОВ

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