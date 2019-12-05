Проблему снюсов, озвученную Людмилой Князевой, услышали в Госдуме

На прошлой неделе директор балабановской школы № 1 Людмила КНЯЗЕВА стала рупором проблемы, волнующей родителей школьников. Они обратились к Людмиле Романовне, которая не только руководит самой крупной школой города, но и является депутатом боровского Районного собрания, с просьбой повлиять на свободную продажу на территории города снюсов - некурительных смесей.

Беда заключается в том, что подобные смеси содержат в несколько раз больше никотина, чем обычные сигареты. Однако «бездымное» употребление (пакетики помещают между губой и десной) не распространяет на них антитабачный закон, налагающий запрет продажи такого товара несовершеннолетним. В результате в числе употребляющих снюсы оказались дети чуть старше десяти лет.

Об этой ситуации Людмила Князева рассказала в официальном обращении к родителям школы, а также написала заявление в ОМВД по Боровскому району. Проблема, озвученная директором образовательного учреждения, стала главной темой прошлого номера «Недели Боровского района». Работая над статьей, мы поняли, что сегодня законодательство позволяет беспрепятственно сбывать снюсы, содержание которых весьма сомнительно, несовершеннолетним. У сотрудников полиции нет права запрещать продажу такого товара детям, чем торговцы и пользуются. При этом медики обеспокоены распространением некурительного табака среди подростков, поскольку у них возникает не только ускоренный эффект привыкания к табаку, но и появляются серьезные проблемы со здоровьем. Говоря об этом, главврач Боровской ЦРБ и депутат Законодательного собрания Владимир ЛОГУТЕНОК готовился обратиться к своим коллегам из регионального парламента с предложением повлиять на бесконтрольное распространение некурительных смесей.

Однако уже 3 декабря проблема, озвученная через «Неделю» Людмилой Князевой, вышла на общероссийский уровень. В программе Первого канала «Время покажет» собрали информацию из разных регионов России, где активисты бьют тревогу в борьбе за здоровье и безопасность детей. Посвятив ситуации со снюсами часть прямого эфира, авторы программы пригласили Людмилу Князеву в качестве эксперта. Там директор школы вновь озвучила свои опасения за школьников.

Учитывая, что проблема свободной продажи некурительных смесей получила-таки широкий общественный резонанс, 4 декабря в Госдуму был внесен проект решения о запрете продажи снюсов на территории России. Парламентариям только предстоит рассмотреть его, но, вполне вероятно, положительное решение не заставит себя ждать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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