В Балабанове появилась «Маленькая страна»

В этом году в Балабанове приступили к строительству двух новых образовательных учреждений. И если до сдачи школы подрядчикам еще далеко, то приемка детского сада должна состояться в ближайшие недели.

В связи с этим было запущено голосование, в котором жителям района предлагалось самим выбрать название для нового учреждения.

Отправной точкой для фантазии народных авторов была космическая тематика, поскольку строительство детского сада ведется на «гагаринском» поле.

Организаторами на суд жителей были предложены такие варианты, как: «Ракета», «Звездочет», «Космос». Боровчане тоже проявили фантазию и выдвинули свои «внеземные» идеи. Однако в итоговом голосовании чаша весов склонилась к абсолютно никак не привязанной к звездам «Маленькой стране».

- На мой взгляд, название хорошее, хотя есть мнение, что оно чересчур длинное. Но раз люди решили так, то нет никакого смысла идти против их желания. Что же до самого объекта, то строительство идет по плану, и сейчас на нем уже трудится больше сотни человек, чтобы успеть все закончить в срок, - отметил заместитель главы администрации района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

Как подчеркнул Алексей Васильевич, в этом году здание будет выкуплено, а уже в первом квартале 2020-го чиновники займутся его обустройством. Закупят оборудование, мебель и наберут персонал, после чего начнется запись детей в группы.

К слову, сейчас всем боровчанам предложили пофантазировать на тему того, имя какого ученого может носить новая школа, рассчитанная на 1200 учеников. Она будет состоять из шести блоков: один - для начальной школы, два - для старшеклассников, два спортивных и один пищевой. Каждое из «крыльев» также может получить свое имя, с учетом которого выполнят внутреннюю отделку. Изначально планировалось так же поступить и с детским садом, но с названием определились слишком поздно. Зато в случае со школой есть все шансы успеть провести голосование по названиям до окончания работ.

Пока что самыми популярными вариантами являются «отцы космонавтики» Константин Циолковский и Сергей Королев. Также некоторые горожане хотели бы отдать своих чад в школу имени Михаила Ломоносова или Пафнутия Чебышева, однако до оглашения итоговых результатов еще очень далеко, и предсказать сейчас, чья фамилия будет красоваться на фасаде, сложно.

Степан ФЕДОРОВ

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