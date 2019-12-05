В Асеньевском приняли «московскую» дорогу

В этом году многие поселение уделили внимание состоянию своей дорожной сети. На территории СП «Асеньевское» главным объектом стал участок проезжей части между деревнями Федорино и Борисово.
На прошлой неделе состоялась официальная «приемка», в ходе которой чиновники и депутаты хоть и обнаружили небольшие недочеты, в целом остались довольны итоговым результатом, подчеркнув высокое качество.
-Мы, конечно же, очень довольны, ведь ездить по асфальту по сравнению с грунтовкой это совершенно другое дело. Жители очень обрадовались, единственное при проектировке не учли, что у нас деревня Борисово в последнее время расстроилась и асфальт положили не везде, но все равно оценки только самые положительные, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.