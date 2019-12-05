В Асеньевском приняли «московскую» дорогу

В этом году многие поселение уделили внимание состоянию своей дорожной сети. На территории СП «Асеньевское» главным объектом стал участок проезжей части между деревнями Федорино и Борисово.

На прошлой неделе состоялась официальная «приемка», в ходе которой чиновники и депутаты хоть и обнаружили небольшие недочеты, в целом остались довольны итоговым результатом, подчеркнув высокое качество.

-Мы, конечно же, очень довольны, ведь ездить по асфальту по сравнению с грунтовкой это совершенно другое дело. Жители очень обрадовались, единственное при проектировке не учли, что у нас деревня Борисово в последнее время расстроилась и асфальт положили не везде, но все равно оценки только самые положительные, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

К слову, работы стали возможны благодаря получению столичных средств за помощь в организации выборов мэра Москвы. Одновременно с этой дорогой был также сдан участок Вашутино-Новомихайловское, где работа подрядчика также удостоилась похвалы от приемной комиссии.



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