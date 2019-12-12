Васильковое раскольничество

Жителей коттеджного поселка в Кабицыно сотрясет коммунально-земельный скандал.

Поселок «Васильки», расположенный на окраине деревни Кабицыно, ‒ место очень интересное. Начиная от названия, не закрепленного ни в каких документах, и заканчивая конфликтами, которые в последнее время находятся на слуху у всего района.

Дело в том, что коммуникации и даже дороги остались в собственности застройщика, что не понравилось части жителей. Ведь в этой ситуации они, по сути, зависят от частой организации, которая вольна обходиться со своим имуществом так, как ей вздумается.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Сами по себе дрязги жильцов с застройщиками или управляющей организацией ‒ дело банальное и наблюдаемое практически в каждом поселении. Однако ситуация с «Васильками» в своем роде является уникальной. Ведь получается, что купившие наделы и построившие на них дома люди в любой момент могут лишиться доступа к ним из-за того, что дорога находится в собственности у одного из собственников земельных участков.

‒ Я живу здесь уже три года, и с нами договоры заключало ООО «Васильки», обязавшееся делать дороги, вывозить мусор, следить за уличным освещением и выполнять прочее обслуживание всего за тысячу рублей в месяц. По итогу никто ничего толком не делал, и мы сегодня остались в дураках, ‒ рассказывает местный активист Андрей СМИРНОВ.

С его слов, картина действительно вырисовывается скверная, ведь получается, компания, взявшая на себя бремя содержания поселка, не справилась вообще ни с чем.

Обещанного асфальта так и не появилось, а с ТБО и вовсе вышла интересная история, когда вроде как платившие за его вывоз жильцы стали получать квитанции от КРЭО, с которым им никто не сказал заключить договор. Схожая ситуация и с уличным освещением, имеющимся по факту, но никак нигде не оформленным.

Само собой, жить на таком, как кажется жителям, «полулегальном» положении многим не понравилось, однако в ситуации, когда владелец дороги может просто взять и перекрыть ее шлагбаумом, просто чтобы проучить несогласных, много сделать не получится.

Тем не менее, как отметил Андрей, жители не сидят сложа руки, а всеми силами добиваются того, чтобы уйти от частного собственника в муниципалитет. Недавно были отправлены письма в районную администрацию и приемную губернатора региона, а сейчас активисты намерены обратиться за помощью к самому президенту.

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

Впрочем, сказать, что ситуация ясна и застройщик виновен во всех смертных грехах, тоже нельзя. Поскольку есть жители, которые выступают в его защиту, говоря, что тот вполне справлялся со своими обязательствами, а те, кто сейчас «мутит воду», ‒ злостные неплательщики. По крайней мере, в социальных сетях в комментариях между соседями развернулись настоящие дебаты.

‒ Все это ложь от начала, и мы уже устали бодаться с упрямцами, которые хотят жить в поселке и не оплачивать ремонт и подсыпку проезжей части, освещение и прочее, а цена вопроса была 1000 рублей в месяц. За те три зимы, что я прожила в поселке дорога из грунтовки превратилась в ухоженное полотно, которое чистят и ни о какой отдельной плате за проезд речи и не шло. А оговоренные взносы из 97 владельцев домов платили максимум человек 40, а теперь, те кто всем пользовались на халяву, хотят еще и дороги и все блага жизни , ‒ комментирует жительница поселка Ольга КАЗАКОВА.

В том что касается освещения, у сторонников управляющей организации тоже есть свои аргументы. Ведь его оформление происходит через заключение договора, а любое соглашение - это обязательства, в том числе по оплате которое кто-то в интересах всех должен на себя принять, а в поселке до сих пор нет ТСН или ТСЖ которое могло бы эти вопросы урегулировать.

Кто в данной ситуации прав, а кто виноват, судить не нам, но хотелось бы, чтобы получивший столь широкую огласку конфликт все-таки был решен. К сожалению, остается не ясно, кто именно должен выступать судьей или «голосом разума», если даже местные власти могут только развести руками.

‒ Мы неоднократно встречались с жителями «Васильков» и в курсе всей ситуации. Но вмешаться или выступить на чьей-либо стороне не можем по закону. Там, где начинается частная собственность, наши полномочия заканчиваются, и здесь мы имеем дело как раз с таким случаем, ‒ подчеркнул глава администрации СП «совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

Закон действительно довольно четко разграничивает зону ответственности чиновников, поэтому большим вопросом остается и способность районных властей или даже губернатора одним решением поставить точку в этом конфликте.

Но, с другой стороны, раз уж жители сами не способны прийти к какому-то единому решению, то рано или поздно чиновникам все равно придется вмешаться и хотя бы попытаться усадить все стороны этого противостояния за стол переговоров.

Степан ФЕДОРОВ

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