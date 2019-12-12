Бойкое место. В Балабанове предложили освятить здание администрации

О том, что в любом муниципалитете найдутся жители, которые искренне недолюбливают представителей местных органов власти, известно хорошо. Они при любой возможности шлют проклятья чиновникам и депутатам, поскольку глубоко убеждены, что те только и делают, что просиживают штаны в креслах.

Памятуя о теории материальности слова, можно, конечно, представить, как особо впечатлительные муниципальные служащие защищают себя различными оберегами. Но вряд ли кого-то всерьез посещала мысль провести религиозный обряд в государственном учреждении.

НЕЧИСТЫЙ КРУТИТ?

С момента ввода в эксплуатацию «белого дома» на улице 1 Мая в его стенах случалось разное. Ели даже сузить круг воспоминаний до последних десяти лет, то и тут наберется внушительный багаж событий, которые можно было бы приписать к проискам нечистой силы. Ведь в этот период в административном здании происходили серьезные стычки между действующими депутатами, а также между ними и исполнительной властью. Некоторые из них заканчивались весьма скандально и до сих пор свежи в воспоминаниях.

Взять, к примеру, события 2009 года, когда новый состав Городской думы, выбирая главу администрации, с перевесом в один голос неожиданно предал фаворита этой гонки Георгия ГУРЬЯНОВА, отдав бразды правления муниципалитетом Владиславу АЛЕКСЕЕВУ. После выхода на пенсию этого чиновника в руководстве исполнительной власти началась чехарда, принесшая поселению целый клубок проблем и уголовных дел. Сначала присланный из Калуги Сергей МУЛЯР за копье «слил» городской рынок, и на его возврат было потрачено несколько лет. Потом москвич Павел АВЕКОВ отметился прыткостью своей команды, работа которой стала предметом разбирательства отдела ОМВД по экономическим преступлениям и противодействию коррупции.

Депутатский корпус тоже не отставал. Второй созыв запомнился внутренними противостояниями, вплоть до раскола на два лагеря и блокирования работы представительного органа. Третий созыв начал свою деятельность с вызова на комиссию по депутатской этике Артема ТАРУТИНА, скрывшего от избирательной комиссии и своего электората смену имени и фамилии, последовавшую после весьма неблаговидной страницы истории его жизни.

Так что, вполне возможно, внутри «белого дома» расползлась недобрая аура. Однако очищать ее святой водой ранее предложений не поступало.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Но все в жизни когда-то случается впервые. Вот и в этой инициативе Балабаново оказалось первопроходцем, поскольку именно его административное здание на полном серьезе предложили освятить, прибегнув к помощи православного священника.

С таким предложением на одном из недавних заседаний к коллегам обратился председатель депутатской комиссии по бюджету Александр ШАРОНИН. Примечательно, что он один из двух парламентариев, который на минувших в сентябре 2019 года выборах не шел в блоке от партии «Единая Россия». Хочется верить, что с этим нет никакой связи, но факт остается фактом.

Александр Васильевич начал озвучивать свое предложение со слов о том, что зал заседаний не освящен. Но его коллеги не сразу поняли этот посыл, подумав, что речь идет о плохом освещении. Как-никак в прошлом третьем созыве предшественник Шаронова - председатель той же комиссии Владимир ЖИГАНОВ, был недоволен замкнутым пространством прямоугольного помещения без окон, а потому несколько раз поднимал вопрос ремонта, результатом которого должен был стать снос стены, расширение пространства и, как следствие, доступ естественного освещения через окна. Эту идею коллеги-депутаты не поддерживали, посмеиваясь над «клаустрофобией» Владимира Африкановича и заявляя, что и без того есть куда направить бюджетные деньги.

Однако Александр Шаронин превзошел своего предшественника, сообщив, что у него есть духовник, который и мог бы взяться за богоугодное дело - освятить здание администрации.

КАДИЛО ДО МОСКВЫ ДОВЕДЕТ

Насколько бы неожиданной не казалась идея, у нее нашлись сторонники. Немногочисленные, но все же. Вторая часть депутатов обескураженно погрузилась в молчание, а третья не упустила возможности поерничать, спросив, нельзя ли заодно провести обряд экзорцизма - изгнания нечистой силы, чтобы уже окончательно быть уверенными в победе над злом?

Второе предложение Александра Васильевича - посетить всем депкорпусом Государственную думу с ознакомительным визитом, тоже не осталось без внимания. Именно туда и предложили отправиться со священником, чтобы он освятил место, где за последнее время родилось немало законов, взбудораживших россиян.

Тем не менее, если отбросить в сторону прозвучавшие шутки, рациональность идеи проведения религиозного обряда осталась непонятной и противоречащей ст. 14 Конституции РФ. Во-первых, согласно ей, Россия - государство светское, и по закону церковь от него отделена. Следовательно, каким должно быть обоснование окропления святой водой госучреждения - пониманию не подлежит. Во-вторых, государство наше многоконфессиональное, а потому преференции православной культуре могут быть встречены с возмущением сторонниками иных вероисповеданий. И чего доброго, все они тоже захотят своими обрядами защитить чиновников и депутатов в стенах «белого дома».

Так что, исходя из надежды на законопослушность глав обеих ветвей власти балабановского муниципалитета - представительной и исполнительной, несложно предположить, что здание на улице 1 Мая так и останется «бойким» местом. В противном случае, подобные инициативы начнут появляться повсеместно и доведут общество до очередного противостояния в стиле «храм или сквер».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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