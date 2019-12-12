12.12.2019

В городах района появились «главные» елки



Не за горами Новый год, и в честь этого события поселения района традиционно украшают свои населенные пункты. Самый большой объем предпраздничной суеты выпадает на долю городов, где в отличие от сел нужно установить сразу несколько елок, да еще и проделать большую работу по украшению улиц и фасадов зданий.

К слову, именно с главным атрибутом новогодних торжеств  в этом году возникла небольшая заминка. Обычно елки начинают радовать горожан в начале последнего месяца года, а этой зимой их смонтировали только к концу первой декады.

Для большинства из нас пушистая елка, украшенная яркими шарами и гирляндами, - главный символ наступления Нового года.  Поэтому когда в конце ноября в городах района приступили к их монтажу, многие жители писали по этому поводу радостные посты в социальных сетях. Однако спустя время настроение горожан сменилось на недоумение, ведь после установки одной-двух имитаций хвойных деревьев процесс почему-то приостановился.

Вопросов не возникло только к ермолинским чиновникам, которые, не откладывая в долгий ящик, сразу же нарядили самую главную елку в поселении  на центральной площади возле ДК «Полет». В этом году она оформлена очень ярко и сразу привлекает к себе внимание прохожих. На ветках висят новые игрушки красного, золотого и синего цветов, а финальным аккордом является светящаяся «макушка».

Остальные города смогли «догнать» соседей только к 9-му декабря. Именно в этот день в Боровске  на площади Ленина установили главную елку района, вокруг которой и пройдут самые масштабные гуляния и официальные мероприятия.

А в  Балабанове и вовсе ситуация получилась достаточно интересной. Основной площадкой  для встречи Нового года здесь является площадь возле Дома Культуры, но первой почему-то было решено поставить хвойную красавицу в сквере Победы еще  28-го ноября. При этом большинство горожан с нетерпением ждали, когда праздничный атрибут появится возле местного ДК. Ведь именно здесь каждый год проходит торжественное открытие елки,  с которого в поселении фактически и начинается пора празднований.

‒ Девятого числа мы собрали нашу елочку, и она уже стоит и ждет гостей. Сейчас мы активно работаем над написанием сценария к празднику, а само мероприятие намечено на 22-е декабря. Как всегда, будет очень весело, ярко и уютно, поэтому  приглашаем к нам всех горожан, ‒ отметил директор Дома Культуры Владимир ЗАХВАТОВ.

Таким образом, боровчанам можно не переживать за новогоднее настроение на улицах, а для того, чтобы создать его внутри своих домов, каждому предстоит потрудиться самостоятельно.

Семен ФРОЛОВ

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