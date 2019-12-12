Будущее рядом

Сергей Галкин и Алексей Максименко познакомили Иннополис с #Бабой Маней.



Работа главы администрации не ограничивается одним лишь ведением дел муниципалитета. Для динамичного развития и внедрения современных технологий, необходимо, чтобы и отвечающие за это чиновники хорошо разбирались в вопросе.

На прошлой неделе в городе Иннополис завершилась программа по повышению квалификации для управленцев, участие в которой принимали команды из разных регионов, в том числе и из Калужской области.

При этом в делегацию вошло сразу два представителя Боровского района - глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН и СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО, чьи успехи были высоко отмечены коллегами.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЧИНОВНИКОВ

Созданный в 2015-м году город Иннополис в республике Татарстан за прошедшие четыре года стал своеобразной «Меккой» для всех поклонников информационных технологий. Главная его цель - организация площадки для развития IT-технологий в России, а потому здесь не только проходят обучение самые одаренные специалисты нашей страны и работают самые инновационные компании, но и проводятся специальные курсы для чиновников, открытых для новых идей.

В этом году повышать свою квалификацию в «цифровом развитии территорий» приехала и делегация из Калужской области.

Само по себе обучение проходило двумя блоками по четыре дня с двухнедельным перерывом. Сделан он был, чтобы участники не отлучались со своих рабочих мест на слишком долгий срок и, даже находясь за пределами Иннополиса, продолжали работать над «домашним заданием».

В последний день обучения каждая команда должна была представить свой проект, разработанный с учетом нужд населения и с использованием современных технологических новинок. Совместно с командой Калужской область работало еще три региона, среди которых оказались и представители самой республики Татарстан.

‒ Это было очень необычно, свежо и продуктивно. Обучаться чему-то новому нужно всегда, а когда помимо этого вы работаете над интересной идеей, которая реально может принести пользу вашему поселению и его жителям, становится интересней вдвойне. Наш проект был нацелен на помощь пожилым людям, которые обычно далеки от интернета и компьютеров, а потому мы задались целью сделать их жизнь в современном обществе проще и понятнее, ‒ отметил глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СТАРОСТЬ

Инициатива, над которой работал Сергей Павлович с коллегами, получила название «Цифровой муниципалитет. #БабаМаня». Такое необычное имя своему детищу чиновники дали не только для узнаваемости, но и чтобы подчеркнуть категорию людей, на которую оно направлено.

Сама идея, несмотря на то что для ее воплощения используются IT-технологии, на удивление проста, но между тем открывает уйму возможностей для ее использования практически в любом населенном пункте. Предложенная нашими чиновниками платформа-конструктор призвана будет заменить для пожилых людей интернет, а возможно, хотя бы частично и систему «Госуслуг», зачастую довольно сложную для освоения пенсионерами.

‒ Для этого в поселении будут устанавливаться специальный терминал, планшеты или стенды, которыми можно воспользоваться без какой-либо предварительной регистрации. В первую очередь жители смогут из них узнавать информацию по всем волнующим вопросам. Например, у нас в районе два больших медицинских учреждения в Балабанове и Боровске. Можно будет увидеть, где какой врач принимает, в какие часы и составить себе маршрут. В дальнейшем можно добавлять на платформу новые опции и, допустим, сразу же записаться на прием, ‒ рассказал об идее глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

Задумок о том, какие еще функции можно будет «посадить» внутрь терминала, у чиновников масса. С его помощью можно организовывать туристические поездки по стране, руководствуясь не рекомендациями туроператора, а сверяясь с информацией различных организаций культуры и фондов. Или, что уже совсем похоже на фантастику, но тем не менее вполне осуществимо - даже провериться на наличие некоторых заболеваний, пройдя через сканирование сетчатки глаза!

Вернувшиеся с обучения чиновники отзываются об Иннополисе не иначе как о «городе 22-го века», где такси передвигаются без водителя, а двери открываются по отпечатку пальцев.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Впрочем, кроме чудес высокотехнологичного города удивить представителей нашего региона было нечем. Как подчеркнул тот же Максименко, Калужская область сегодня не зря считается одной из самых передовых и соседям есть чему у нас учиться.

‒ Дело в грамотной работе с кадрами, ведь нас готовили с прицелом на дальнейшее развитие, внедрение новых технологий в каждую сферу. Те проекты, которые в рамках прошедшего форума пытались реализовать наши коллеги из многих других частей страны, у них существуют только на бумаге, а у нас давно широко используются, и, думаю, нужно продолжать работу в этом направлении, ‒ отметил Алексей Витальевич.

В целом же идея #БабыМани показалась жюри очень перспективной, и ею заинтересовались представители самых разных команд. Это значит, что, помимо дипломов об успешно пройденных курсах, представители Боровского района привезли домой еще и далеко идущие планы, которые в ближайшие годы могут найти свое воплощение на территории боровских поселений.

Степан ФЕДОРОВ

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