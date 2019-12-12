В ответе за тех, кого приручили

В регионе прорабатывают изменения в законопроект об ответственном обращении с животными.

Что входит в понятие ответственности перед животными, которых мы заводим для личного удовольствия? Вовремя накормить, выгулять и сделать прививки - этого не достаточно, вполне обоснованно, считают депутаты Законодательного собрания Калужской области, работающие над совершенствованием правоустанавливающего документа для владельцев кошек и собак.

Главная задача - повысить уровень культуры любителей животных и не допустить ситуаций, когда чей-то питомец может стать причиной опасности для жизни и здоровья людей, случайно вступивших с ним в контакт.

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Социальные сети Боровского района пестрят объявлениями о пропаже кошек и собак. Большую часть таких «потеряшек» удается найти благодаря активности жителей, которые репостят записи, распространяя информацию среди своих подписчиков. Однако помогая этим нехитрым способом в поисках, пользователи соцсетей часто негодуют: почему владельцы животных допускают подобные ситуации? Ведь если животное домашнее, значит, у него есть хозяин. А если он есть, то по какой причине не следит за тем, кого не просто приручил, но и сильно любит?

В городской среде собаку может напугать что угодно, и ее реакция в этой ситуации непредсказуема. Однако, опираясь на опыт ответственных владельцев животных, несложно догадаться, что убежать от хозяина пес может лишь в том случае, когда владелец позволяет себе выгуливать четвероногого друга без поводка.

Такое попустительство становится не только личной трагедией семьи, которая начинает просить помощи у городского сообщества, но и потенциальной опасностью для посторонних людей. Ведь животное может напугать ребенка и тем самым сформировать фобию на всю жизнь. Или укусить прохожего, которому придется обращаться к медикам за лечением от бешенства, поскольку установить опасный вирус в лабораторных условиях возможно лишь спустя время, за которое бешенство уже запустит в организме человека необратимые процессы.

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН

О том, что любимый пес может стать причиной проблем незнакомых людей, большинство собачников даже не задумывается. Как, впрочем, и о том, что любимец больше никогда не вернется в семью. В этом убедилась жительница Балабанова Юлия АРГУЧИНСКАЯ, которая за минувший год дважды спасла «потеряшек».

Дома у Юлии живет лохматый метис Зевс, оправдывающий свое имя рьяной обороной квартиры от посягательств посторонних. Однако это не смутило женщину, когда весной этого года во дворе своего дома она нашла йоркширского терьера, испуганно бегавшего между машинами. Опрос соседей о предполагаемых хозяевах результатов не принес, объявления на подъездах и в социальных сетях - тоже. В результате после недельного поиска владельцев животное пристроили в новую семью.

Другая история, случившаяся пару недель назад, могла закончиться фатально. Проезжая вечером на машине по кабицынской дороге, Юлия заметила в свете фар «пакет», который при внимательном рассмотрении оказался мопсом. Животное бежало по оживленной дороге, и если бы не низкая скорость, с которой ехала женщина, вполне могло бы пополнить ряды бедолаг, раскатанных по асфальту колесами машин.

‒ Остановилась, включила «аварийку», за мной выстроилась «пробка». К счастью, люди с пониманием отнеслись к ситуации. Позвала собаку к себе, и она с испуганными глазами подбежала, а потом сама запрыгнула в машину, ‒ рассказывает Юлия.

На животном оказался ошейник с номером телефона владельца, который приехал забирать своего «потеряшку». Но самое непонятное в этой истории ‒ отношение хозяина: забирая мопса, он рассказал, что подобные побеги его пес совершал и прежде. Вполне возможно, страсть к путешествиям присуща и животным, однако совсем непонятно, почему, зная об этом, человек не предпринял мер для исключения подобных случаев впредь.

ПРАВКИ ПО ХОДУ

Рассматривая две приведенные истории, сложно сказать, кому из этих собак повезло больше - той, что вернулась к прежнему хозяину, или той, что обрела нового. Очевидно одно: если бы в регионе действовало обязательное чипирование животных и электронная система их учета, подобные поиски были бы минимальны во времени. Ведь работа такой системы невозможна без регистрации, которая предусматривает получение информации о владельце. А это уже дополнительный «плюс» в формировании ответственности человека перед животным и окружающими.

Этой теме было посвящено совещание с участием депутатов Законодательного собрания Калужской области, где обсудили ряд доработок законопроекта в сфере ответственного обращения с животными, главным разработчиком которого является Полина КЛОЧИНОВА.

‒ В связи с принятием федерального закона об ответственном обращении с животными, содержащего ряд новых положений, в том числе, касающихся разграничения полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, Законодательным собранием проводится работа по совершенствованию регионального закона в данной сфере. Бесплатная регистрация домашних животных - важная часть концепции регионального закона, ‒ подчеркнула депутат, представляющая в областном парламенте Боровский район, дважды за минувший год находившийся на карантине по бешенству.

На совещании не оставили без внимания тот факт, что в Государственной думе РФ рассматривается вопрос об идентификации (чипировании или маркировании) домашних животных, что подразумевает введение их обязательного учета. Принятие соответствующего федерального закона облегчит контроль над ситуацией по ряду заболеваний и поиски потерявшихся питомцев. Об этом говорили и присутствовавшие на встрече представители Калужского регионального отделения «Российского общества защиты животных «Фауна»». В частности, Татьяна ЖИДКОВА отметила, что регистрация кошек и собак и их своевременная вакцинация позволяют, помимо прочего, обеспечить защиту граждан от бешенства.

Со своей стороны, представители правовой службы Законодательного собрания подчеркнули, что идея о регистрации, нашедшая отражение в действующем областном законе, позволяет дисциплинировать собственников домашних питомцев и должна быть сохранена.

Учитывая, что правильное понимание ответственности человека перед животными и другими людьми у нас только начинает формироваться, вполне возможно, что даже самые гениальные идеи начнут «хромать» на этапе реализации. Повлиять на это способна только забота каждого о своем кошельке. Следовательно, законотворцам придется предусмотреть штрафные санкции для не слишком законопослушных граждан, причем в размере, заставляющем задуматься об ответственности за тех, кого приручили.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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