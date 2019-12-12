Новогодний статус

Новый 2020 год обещает принести районному центру долгожданный подарок в виде присвоения статуса исторического поселения. Это положение обеспечит городу сохранность его исторического наследия в виде старинных зданий, сохранившихся в разном состоянии до нашего времени.

Однако этого подарка ждут далеко не все. Оптимистично настроены защитники боровских домов, год назад поднявшие местный скандал до общероссийского уровня, который дошел до ушей президента Владимира ПУТИНА. При этом в число сторонников статуса входит лишь малая часть местных жителей, а основную массу составляют историки и правозащитники, проживающие в других городах, в разы превосходящих по уровню жизни Боровск. А вот большая часть местного населения имеет к этой идее отношение от сдержанного до крайне негативного. Их позиция строится на опасениях погружения города в полную разруху, которая неминуемо наступит в условиях скудности местного бюджета и отсутствия полноценного финансирования из федерального центра.

Тем не менее процесс запущен уже год назад, и сейчас проект исторического поселения находится в завершающей стадии, обещая явить себя в итоговом варианте к концу декабря уходящего года.

В минувший понедельник, 9 декабря, в Москве состоялось очередное рассмотрение документов по границам, которые вберут в себя те части муниципального образования, которые получат статус исторического поселения. Некоторое время назад глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА внесла свои правки, указав на необоснованность охвата территорий проектировщиками. Благодаря этому вмешательству экспертный совет дал поручение провести дополнительную работу, исключив из списка охраняемых объектов здания, построенные в городе в конце прошлого века, а потому не обладающие никакими признаками культурного и исторического наследия. Эти правки были внесены, однако сами границы практически не изменились.

Учитывая наличие некоторых спорных вопросов, совещание, обещавшее стать итоговым, вновь оказалось промежуточным. На внесение уточнений и устранение новых замечаний дали еще две недели. А потому итог годовой работы проектировщиков явит себя аккурат под Новый год, став подарком для боровчан, пока, правда, не совсем понятно с какими последствиями.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»