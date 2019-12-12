Прокуратура района подвела итоги борьбы с коррупцией в уходящем году

Декабрь традиционно является порой подведения итогов, тем более, когда календарь дает повод для этого. 9 декабря отмечен в нем, как Международный день борьбы с коррупцией. А потому прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ рассказал, каких успехов добился надзорный орган на вверенной территории в противостоянии с этим пагубным явлением.

На сегодняшний день взяточничество остается одной из самых серьезных проблем в нашей стране. О том, почему вручение «конвертов» получило столь широкий размах и фактически переросло в отдельную культуру, можно рассуждать очень долго. Гораздо важнее, что с этим явлением в последние годы начали активно бороться, и Боровский район тоже не стал исключением.

‒ Сегодня противодействие коррупции можно без преувеличения назвать одной из главнейших наших задач. Работа в этом направлении осуществляется в соответствии с планами Генпрокуратуры, и по итогам 2019-го года нами было проведено 8 координационных совещаний, а также возбуждено два уголовных дела по фактам получения взяток, ‒ рассказал глава надзорного органа Александр Егоров.

Примечательно, что оба случая произошли в октябре, и замешаны в них оказались не представители одной из администрации, а сотрудники ведомственных подразделений.

Оперуполномоченный районного ОМВД был обвинен в вымогательстве, а также на получении «грязных» денег попался один из медицинских экспертов, взявшийся подделать результаты проведенных анализов.

Именно эти два дела можно назвать самым главным успехом прокуратуры по борьбе с коррупцией в уходящем году. Впрочем, помимо уголовных преступлений, сотрудники надзорного органа также проводят разбор и анализ многих других ситуаций, порой помогая чиновникам избежать ошибок или не допуская нарушений, ведущих к очередному нарушению.

Например, на одном из заседаний Городской думы в Боровске рассматривался вопрос о сдаче в аренду муниципального помещения. При этом один из депутатов, возглавляющий МУП, являлся арендодателем, а другой - потенциальным арендатором. Само собой, в данном случае было необходимо проследить, чтобы никакие личные интересы не встали на пути у народных избранников при принятии итогового решения.

Впрочем, несмотря на имеющиеся успехи, Александр Владимирович отметил, что в работе по пресечению взяточничества есть несколько слабых мест, которые необходимо ликвидировать в будущем.

‒ В первую очередь это слабые оперативные позиции подразделений ОБЭП в районном ОМВД и отсутствие систематической работы в рамках заведенных дел. Эта ситуация уже отражалась нами в актах прокурорского реагирования, поэтому надеемся, что положение изменится в лучшую сторону. Также нами был инициирован ряд корректировок относительно распределения обязанностей, что положительно сказалось на результатах работы в этом году, ‒ подчеркнул Егоров.

В целом же в ближайшие годы ведомству предстоит проделать еще немало работы, чтобы можно было говорить о коренном переломе в борьбе с коррупцией. Столь прочно вошедшее в жизнь людей явление можно одолеть лишь при поддержке населения, а потому силовики призывают не идти на поводу у взяточников и, столкнувшись со случаем вымогательства, немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Силовики»