12.12.2019

«Боровские самоцветы» приняли участие во Всероссийском форуме



С 3 по 5 декабря в Москве прошел Всероссийский форум молодых талантов ‒2019. В нем приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, воспитания, культуры, спорта и детского отдыха, педагоги и руководители организаций дополнительного образования, а также общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, и, конечно же, одаренные дети.

В рамках мероприятия рассматривались вопросы реализации целей и задач федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование», развития системы выявления и поддержки одаренных детей.

Калужскую область представляла делегация из 43 человек, в числе которых был народный хореографический коллектив «Боровские самоцветы» районного Дома культуры, руководителем которого уже 18 лет является Ольга ОНЕГИНА.

Этот ансамбль неоднократно становился лауреатом областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, а его яркие номера вот уже много лет украшают городские и районные мероприятия.

Участники форума встретились с руководителем продюсерского центра «Балаган Лимитед», известным футболистом Дмитрием БУЛЫГИНЫМ, посетили музей «Дом спорта» и концерт талантливых молодых исполнителей «Хрустальные звездочки».

На площадке мастер-майнд «Одаренность 2020» были обсуждены актуальные вопросы продюсирования одаренных детей, а уникальность форума состояла в том, что свои предложения смогли внести не только представители органов власти, но и молодые участники делегаций из разных субъектов РФ.

Резюмируя итоги форума, дети-участники сказали, что только упорный труд, настойчивость и желание развиваться смогут открыть двери к успеху в каждом деле. И в этом они, безусловно, правы.

 

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