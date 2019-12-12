Пожарным поднимут зарплату

На заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания Калужской области под председательством Карпа ДИДЕНКО депутаты рассмотрели и единогласно поддержали законопроект о внесении изменения в закон об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области. Документ разработан в целях реализации поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина о повышении уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны.

Как пояснил представитель Главного Управления МЧС России по Калужской области Роман ДУДОВ, законопроектом предлагается повысить коэффициент за специфику работы и установить его в размере 1,22, что позволит с 1 января 2020 года поднять заработную плату работников пожарной охраны до 32000 рублей в месяц.

‒ Депутаты Законодательного собрания всегда поддерживают законопроекты, касающиеся повышения заработной платы и улучшения качества жизни граждан, ‒ прокомментировал документ Карп Диденко.

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