Районные депутаты рассмотрели «спорный» бюджет на следующий год

Конец календарного года для депутатов Районного Собрания традиционно является временем для рассмотрения и принятия бюджета на следующие двенадцать месяцев.

Уже не в первый раз казна муниципалитета сосредоточится на социальной сфере, которой предназначены самые крупные финансовые вливания. Более конкретно каждая статья трат будет разобрана парламентариями в дальнейшем, однако общую картину о том, чего боровчанам следует ждать в 2020-м, можно представить уже сейчас.

РЕКОРДНЫЕ ДОХОДЫ

В том, что касается доходов, следующий год для Боровского района станет большим шагом вперед. Финансисты ожидают, что в «копилку» муниципалитета упадет сумма немногим больше чем 3 миллиарда рублей.

К сожалению, это стало возможным не благодаря увеличению собственной прибыли, которая составила лишь 802,4 миллиона, а из-за поступлений субсидий регионального и федерального уровней.

Связано это с реализацией различных национальных программ и завершением работ на объектах, строительство которых не закончили до 1-го января. А потому чиновникам и депутатам не придется долго спорить относительно того, что делать с таким объемом средств.

При этом, как отметила курирующая экономическую сферу Анна ГОРЯЧЕВА, в 2020-м к дотационному Кривскому добавится еще и СП «совхоз Боровский», лишившийся территорий, приносивших поселению порядка 15 миллионов рублей. Поэтому, несмотря на воодушевляющую общую картину, эти факторы тоже не следует сбрасывать со счетов.

Важной частью обсуждения относительно наполняемости казны традиционно стал план приватизации. В следующем году муниципалитет выставит на аукцион сразу три лота, среди которых: административное здание с земельным участком и помещение в городе Боровске, а также автомобиль ГАЗ-2705 2002-го года выпуска.

ВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ

Что же касается расходов, то здесь финансисты администрации и парламентарии остаются верны себе уже не первый год. У бюджета сохранится его социальная направленность, и именно на эти нужды уйдет львиная доля всех поступающих средств.

Больше всего денег планируют выделить сфере образования, куда будет вложено чуть больше 2 миллиардов рублей. Стоит сразу отметить, что 900 миллионов из этой суммы уйдет на выкуп новой школы в Балабанове, строительство которой началось в этом году и будет закончено в следующем.

Порядка 472 миллионов пойдет на реализацию социальной политики и обслуживание населения, а на нужды физической культуры и спорта потратят почти 39 миллионов.

Около 66 миллионов будет выделено на культуру, где самым интересным пунктом является кинематография, в которую планируют вложить 808 тысяч рублей.

При этом затраты на всю сферу ЖКХ составят лишь 46 миллионов, из которых лишь 10 пойдут на благоустройство. В таких условиях, очевидно, что поселениям в 2020-м придется уповать в основном на свои силы либо искать помощи в специализированных программах вроде «Комфортной городской среды». Следовательно, большого числа серьезных и масштабных проектов ждать не приходится, разве что на помощь придет «Фонд приоритетных проектов», но его ресурсы тоже далеко не безграничны.

А вот горячо обсуждаемой на всех уровнях экологии жаловаться на избыток финансов явно не придется. На эти цели в бюджете заложено лишь 2,8 миллиона, на которые защитникам природы явно не разгуляться. Решение довольно необычное, ведь в 2019-м году именно эта сфера вызывала наибольший резонанс среди населения, но в проекте бюджета даже на мобилизацию и вневойсковую подготовку нашли практически на 900 тысяч больше, чем на охрану окружающей среды.

Последними двумя статьями с внушительными суммами расходов стали общегосударственные вопросы вроде средств, выделяемых на нормальное функционирование органов власти, оттянувшие на себя 320 миллионов. А также национальная экономика, которой из бюджета потребуется 39,4 миллиона.

В целом же проект документа на сегодняшний день выглядит довольно спорно. С одной стороны, видно, что чиновники оставляют социальную сферу приоритетной в своей работе, что не может не радовать население. С другой, складывается впечатление, что в случае с благоустройством или той же экологией делается это в ущерб другим нуждам района.

Впрочем, подводить окончательный итог пока слишком рано, ведь перед тем, как бюджет будет принят окончательно, ему предстоит еще один, более пристальный разбор по всем статьям.

Степан ФЕДОРОВ

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