В Боровске назрел очередной скандал

В минувший понедельник 16 декабря в Боровске состоялось обследование соснового бора. Выбраться на природу посреди рабочего дня участников «экспедиции» заставил очередной скандал, инициированный местными и (как уже стало привычно для Боровска) иногородними общественниками. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на территории этой природоохранной зоны ведутся строительные работы, итогом которых может стать нанесение вреда парковому пространству. Сторона «защиты» сообщила, что уже написала жалобы в разные инстанции, и теперь боровским чиновникам надо ждать и бояться грядущих проверок.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ решил лично пройтись по маршруту «уничтожения» с журналистами. А чтобы те имели возможность получить разный срез мнений, пригласил на этот променад представителей лесничества, спортивного и городского сообщества из обоих «лагерей» мнений по ситуации в бору.

Сторонники наличия проблемы не согласились с мнением о том, что никакого вреда в ходе проделанной активистами работы не было нанесено. По их уверению, волонтеры не имели права проводить в природоохранной зоне какие-либо работы. Это, по мнению экозащитников, навредит соснам, и они в ближайшей перспективе погибнут.

Не успокоили инициаторов волны возмущения и уверения руководителя Боровского лесничества в том, что все работы активистов были согласованы. Более того, проведенная расчистка тропы теперь позволит проезжать здесь технике экстренных служб, что, учитывая особенности хвойного леса и жаркой погоды, поможет в пожароопасный период.

Тренер секции лыжных гонок СШ «Звезда» Николай КАЛЕНОВ отметил, что расширение тропы, которая в зимний период превращается в лыжную трассу, позволит юным спортсменам нарабатывать мастерство в тех условиях, при которых им приходится соревноваться на региональных и федеральных турнирах. А это возможность претендовать на новые победы, выступая за Боровский район.

Однако «защитники», далекие от спорта и пожаротушения, эти обстоятельства

всерьез не приняли, твердо веря в правоту своей позиции. Какая из сторон окажется права по результатам проверок, которые, следует полагать, явят себя, станет известно позже. Но, хочется верить, что в этом случае к ситуации подойдут непредвзято, взвесив возможные ущерб и пользу от того, что сделано.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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