На те же грабли? Боровские полицейские вновь обвиняются по уголовным статьям

К работе ОМВД по Боровскому району у местных жителей немало претензий. Конечно, не все их возможно решить своими силами, например, когда законодательство связывает полицейским руки. Но и к организации работы в рамках действующих законов вопросов хватает.

На минувшей неделе боровские, теперь уже бывшие, полицейские вновь попали в сводки новостей с негативной окраской. Сразу три экс-блюстителя порядка оказались на скамье подсудимых по «уголовным» обвинениям. И поразительное в этой ситуации не только то, что люди, призванные защищать закон, сами его и попрали, но и что аналогичная ситуация в ОМВД Боровского района уже случалась семь лет назад при руководстве им нынешним начальником - Александром КУЛИГИНЫМ.

НА «ВОСЬМЕРКУ»

Самой резонансной новостью на тему правопорядка на минувшей неделе стало уголовное дело, по которому прокуратура Боровского района утвердила обвинения в отношении 31-летнего оперуполномоченного и 25-летнего следователя следственного отдела ОМВД России по Боровскому району.

Первый из них обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов (2 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Следователю предъявлено обвинение в совершении посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Этому обвинению предшествовала история полугодовалой давности. В июле 2019 следователь предложил местному жителю заплатить 100 тыс. рублей за принятие оперуполномоченным сотрудником РОВД заведомо незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества. Мужчина согласился, отдав часть суммы в размере 40 тыс. рублей. Передача второй части оговоренной суммы происходила уже под контролем сотрудников ОРЧ СБ УМВД России по Калужской области. Договорившись о встрече, боровчанин передал оперуполномоченному полиции в его автомобиле деньги, после чего оба предприимчивых сотрудника ОМВД были задержаны.

Во время осмотра автомобиля, находящегося в пользовании оперуполномоченного, были обнаружены неожиданные находки: самодельно изготовленное огнестрельное оружие, незаконно присвоенное им после принятия решения по материалу проверки в 2015 году, а также 4 патрона к пистолету Макарова.

В настоящее время оба обвиняемых уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Суд еще не вынес свое решение по данному делу. Тем не менее предъявленные обвинения могут вылиться в наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

НА НОВЫЙ СРОК

На фоне этой истории новость об еще одном уголовном деле в отношении другого экс-сотрудника ОМВД по Боровскому району оказалась не слишком заметной. А между тем она, как назло, рисует совсем неприглядную картину работы местных полицейских с претензией на систематичность.

На этот раз прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника следственного отдела ОМВД России по Боровскому району. Между прочим, не рядового сотрудника, а экс-начальника данного отдела. Он обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

В период с ноября по декабрь 2018 года из уголовного дела о совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору данный руководитель изъял протокол следственных и процессуальных действий, чтобы изменить статус одного из соучастников преступления с подозреваемого на свидетеля. Взамен сотрудник полиции изготовил протокол дополнительного допроса потерпевшего, в который внес недостоверные сведения о совершении преступления одним лицом.

Что сподвигло полицейского, занимавшего столь высокий пост, проявить лояльность к преступнику, остается гадать, поскольку никакой информации о получении за свою снисходительность денежных средств нет. Однако за кадром остался другой факт.

Свой высокий пост начальник следственного отдела покинул не из-за указанного выше преступления, о нем стало известно в ходе последовавшей позже проверки. Он добровольно ушел с должности, и хотя причины этого поступка хорошо известны в узких кругах, выносить их за пределы никто не хочет по этическим соображениям.

Между тем, уйдя из Боровского ОМВД, данный сотрудник устроился на работу в это же ведомство в соседнем Обнинске. Там, собственно, и подпортил статистику отдела, поскольку был осужден за получение взятки и автоматически уволен из полиции.

ДЕЖАВЮ

Как ни печально, все случившееся не выходящее из ряда вон событие для Боровского района. Семь лет назад здесь тоже прокатилась череда уголовных дел в отношении сотрудников местной полиции, которые привели к реальным срокам для обвиняемых, а год спустя - к серьезным кадровым потрясениям для их руководителей, в том числе для Александра КУЛИГИНА

В 2013 году Управление МВД по Калужской области провело в боровском отделе масштабную проверку. Ее итогом стало выявление ряда нарушений в работе подразделения полиции и вынесение общей неудовлетворительной оценки. Тогда под дамоклов меч попали уголовный розыск, ОБЭП и ПК (отдел борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции), а также ГИБДД с формулировкой «по причине низкого контроля со стороны руководства ОВД».

Будучи в то время начальником регионального Управления полиции, Олег ТОРУБАРОВ, приехав в Боровский район с официальным визитом, заявил: «По итогам значительной части совещаний принимались решения декларативного характера, которые не предусматривали никаких мероприятий и сроков реализации. Исполнение принятых решений контролировалось неудовлетворительно».

Региональный руководитель отметил, что «среди личного состава много опытных и образованных профессионалов, которые честно и грамотно выполняют свою работу». Однако это не помогло самому начальнику ОМВД по Боровскому району, которым в то время, как и сейчас, был Александр Кулигин. О нем Торубаров сказал так:

- Как к сотруднику к нему претензий нет, но как к руководителю... Он полтора года возглавлял отдел, достаточно было времени, чтобы разобраться в ситуации и выстроить работу правильно. К сожалению, этого не произошло. Мы внимательно проанализировали последние события: уголовные дела в отношении сотрудников полиции в прошлом году, два - в этом, недавно мы уволили двух сотрудников отдела экономических преступлений, - это уже система. А если это система и человек из нее, то нужна «новая кровь».

После этого заявления обновление «крови» в руководстве ОМВД по Боровскому району случалось трижды. Последнее - в 2017 году, именно тогда «системный» экс-начальник вновь сел в покинутое им в 2013 году кресло главного боровского полицейского.

Последует ли вновь большая проверка из Калуги? Время покажет. Пока оно лишь опровергает поговорку о том, что в одну реку нельзя войти дважды, какой бы мутной она ни была.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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