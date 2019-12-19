В Боровском районе готовятся к запуску экологических датчиков

Охрана окружающей среды в Калужской области является приоритетной задачей. Для того чтобы наладить ситуацию и вывести контроль над соблюдением установленных правил на новый уровень, в профильном министерстве решили использовать специальные датчики, которые должны улавливать малейшие изменения в составе воздуха.

Для Боровского района, где сосредоточено много промышленных предприятий, эта инициатива должна стать большим подспорьем в решении экологических проблем. Однако, насколько перспективный «на бумаге» проект окажется эффективным на практике - большой вопрос.

В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Первая информация о том, что в муниципалитете установят анализаторы воздуха, появилась еще в середине ноября, что сразу вызвало большой интерес у боровчан. Как оказалось в дальнейшем, радость жителей была преждевременной.

Всего на территории района должно появиться пять приборов, занимающихся мониторингом чистоты воздуха, при этом размещены они в заранее намеченных местах.

- Три анализатора установлены в деревнях Тимашово, Кривское и Уваровское, таким образом, создав треугольник вокруг мусорного полигона. Само собой, этот объект в плане экологии вызывает большое беспокойство, поэтому за ним следить нужно очень внимательно. Еще два появились в Балабанове, на улице Энергетиков, 6 и Лермонтова, 14, чтобы контролировать выбросы с «Союз-Центра», - отметил специалист районного Центра экологии Владимир ЦВЕТКОВ.

Впрочем, повесить гаджеты на положенное им место еще не значит начать получать с них информацию. Сначала специалистам придется дождаться, пока монтаж приборов закончится по всему региону, а всего было решено разместить 23 таких анализатора. Затем нужно будет закончить все необходимые согласования, настроить оборудование и программное обеспечение, и только после этого данные начнут поступать в региональный центр мониторинга экологических показателей с новых приборов.

Все эти процедуры, по примерным оценкам, продлятся до середины января, после чего в Министерстве природных ресурсов области начнут получать актуальные сведения о чистоте воздуха с самых «неспокойных» в плане экологии точек. Но вот сможет ли установка этих устройств кардинально изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону - большой вопрос.

КУДА ВЕТЕР ДУЕТ

Многие борцы за чистоту окружающей среды отнеслись к техническим новинкам довольно скептически. Например, депутат балабановской Городской думы Дмитрий ГУСЬКОВ, сам неоднократно выступавший за покупку анализаторов, не уверен, что приборы справятся с возложенными на них задачами.

- На мой взгляд, если делать что-то, то нужно делать эффективно. Программа сама по себе хорошая, но чтобы она реально работала, нужно вложиться в оборудование. А на что способны те приборы, которые у нас установили, пока непонятно. Лично мое мнение, что это делается для того, чтобы специалистам в Калуге стало поспокойнее и они имели хоть какие-то данные. Будет ли польза от таких датчиков - покажет время, но мне кажется, систему еще предстоит модернизировать, - отметил Дмитрий Витальевич.

Не до конца уверены в анализаторах и в районном Экологическом центре. Правда, в отличие от Гуськова, здесь больше переживают за коммуникацию между Калугой и Боровским районом.

- Как мы будем получать информацию из системы - пока непонятно. Я обращался к заместителю министра с просьбой организовать для нас своеобразный ликбез, где представителям районов объяснят, как взаимодействовать с системой. Будет это происходить через запросы, или у каждого появится какой-то личный кабинет для доступа к данным. Этот вопрос еще прорабатывается, и нам обещали дать ответ уже после Нового года, - подчеркнул Цветков.

В итоге же получается, что в области приняли в целом верное решение, которое, несомненно, улучшит контроль над проблемными местами и увеличит скорость реакции на нарушения. Однако есть подозрения, что для того, чтобы эта система из вспомогательной превратилась в реальный инструмент по борьбе с нарушителями, должно будет пройти еще немало времени. И конечный результат будет зависеть как от объемов финансирования, так и от готовности отвечающих за эту сферу чиновников на местах и в региональном центре.

Степан ФЕДОРОВ

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