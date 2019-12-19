Крепостное право. Жители ермолинского дома боятся стать заложниками управляющей компании

На сегодняшний день наем УК считается самым распространенным способом управлять домом. Само собой, порой между жителями и обслуживающей их собственность организацией случаются конфликты, но в большинстве поселений подобные ситуации стараются сглаживать и не доводить дело до прямой конфронтации, но только не в Ермолине.

За последние пять лет здесь несколько раз разыгрывались настоящие «коммунальные войны», участие в которых принимали чиновники, УК и сами горожане. И сейчас в городе назрел очередной всплеск негодования, вызванный покупкой управляющей компании «Русиново» владельцем УК «Ермак» Михаилом КУЗОВОВЫМ.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Работающие в Ермолине управляющие организации можно назвать самыми «непокорными» во всем Боровском районе. И дело здесь вовсе не в том, что власти каким-то образом стараются давить на предпринимателей, преследуя свои интересы, а скорее в желании бизнесменов от сферы ЖКХ получать максимальную прибыль, несмотря ни на что.

В том же Балабанове и Боровске УК без особых проблем уживаются и с чиновниками, и с жителями. Сложности, конечно, случаются, но в серьезный конфликт они перерастают крайне редко.

Что же до Ермолина, то суды и разбирательства по поводу и без здесь давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Однако ситуация, сложившаяся вокруг дома № 2 по улице 1 Мая, даже по местным меркам выглядит довольно необычной.

Дело в том, что в 2016-м году управляющая компания «Русиново», занимавшаяся делами дома, из-за проблем с лицензией была вынуждена временно передать жильцов двенадцати многоэтажек «под крыло» компании «Ермак». Из-за этого начался настоящий хаос, в результате которого собственникам приходило по две квитанции, а сами ермолинцы не могли определиться, кому нужно платить, а кому ‒ нет.

Как рассказал один из представителей актива дома № 2 Виктор НАЗАРОВ, большинство в то время решило поддержать УК «Русиново» и платили именно этой организации. Однако директор УК «Ермак» Михаил Кузовов мириться с таким положением дел не собирался и через суды отстаивал право на собираемые деньги. В результате этого у многих жильцов образовался долг, погасить который некоторые не могут до сих пор.

‒ Я лично отдал 25 тысяч рублей, чтобы от меня, как говорится, отвязались. Пробовал платить по тысяче в месяц, но выставляемая пеня сводила все на нет. Перезанял, принес и лично под расписку от Михаила Анатольевича отдал, только тогда дело решилось. А у нас есть пенсионеры, для которых эта сумма неподъемная, так они и сейчас в долгах. Вот такой человек, ‒ отметил Виктор.

В 2017-м проблемы с документами были решены, и домом снова начала заниматься УК «Русиново», но продержаться на плаву ей удалось недолго, и в октябре 2019-го директор компании принял решение о ее продаже. Покупателем стал не кто иной, как Михаил Кузовов, а вместе с УК конкурента под его началом оказались и жители тех самых домов, с которыми он ранее вел разбирательство.

Само собой, люди от такого развития событий пришли в ярость. Ведь о смене компании, которую, по сути, они сами нанимают, им никто не сообщил, и выходит, их как крепостных просто передали от одного «барина» к другому.

По мнению же Александра Раковича, оповещать никого не было нужды, ведь заниматься делами дома будет все та же УК «Русиново», просто с другим человеком во главе.

‒ Кадровые изменения ‒ это внутренние дела предприятия, и ставить кого-то в известность мы не обязаны. Жители заключают договор именно с управляющей компанией, а не с ее руководителем, а организация продолжает свое существование, ‒ отметил Александр Александрович.

Запретить Раковичу уйти и попробовать себя в чем-то другом закон тоже не в силах. Конечно, зная всю историю, чисто по-человечески он мог бы обратиться к жильцам дома и предупредить о своем решении, но это уже личное дело каждого.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕНЬГИ

В результате собственникам квартир дома № 2 по улице 1 Мая нужно было принять решение, каким они видят дальнейшее управление своим домом. Большинство жильцов выступало против Михаила Кузовова, а потому обратились за помощью в решении проблемы к администрации. На встречу с жителями приходил даже мэр города Евгений ГУРОВ, но так как в делах между собственниками жилья и работающей по их выбору УК полномочий у чиновников нет, главным советом оказалось не затягивать процедуру смены управляющей компании и начинать работать в этом направлении уже сейчас.

Безусловно, лезть в чужой конфликт - дело неблагодарное, но тем не менее власти Балабанова и Боровска смогли наладить контакт со своими УК и умудряются решать конфликтные ситуации, как говорится «на подлете», в то время как их ермолинские коллеги стараются максимально держаться в стороне.

Впрочем, и среди муниципальных служащих нашлись те, кто готов внести свою лепту в разрешение ситуации. Возглавляющий «Тепловые сети» Эльдар АБАСОВ, в этом году получивший разрешение заниматься управлением домами, предложил жильцам перейти под его «крыло». Эта инициатива была встречена с большим интересом, особенно учитывая тот факт, что все накопленные собственниками средства просто исчезли со счета.

Куда делись деньги, тратить которые можно лишь на проведение отдельно оговоренных с жителями дома работ и в строгом соответствии со сметой, не знает никто. Недовольные активисты ожидаемо грешат на Кузовова, а сам Михаил Анатольевич почему-то избегает разговора на эту тему и комментарий нашему корреспонденту давать отказался. Впрочем, что у УК «Русиново» сегодня нет денег даже на то, чтобы расплатиться с долгами, ‒ общеизвестный факт, а потому было бы очень неплохо, если бы исчезнувшие средства все-таки удалось отыскать, возможно, с помощью прокуратуры и отдела ОБЭПиПК боровской полиции.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ПАНАЦЕЯ»

На фоне всего этого предложение Абасова, даже несмотря на повышение тарифа почти в два раза, для жильцов звучит как решение всех проблем.

‒ Наша организация - это не частная компания. Все движения финансов на наших счетах контролируются учредителем, которым выступает администрация города, а сам я, как и мои сотрудники, работаю за оклад и не заинтересован в том, чтобы выжимать из домов последнюю копейку. Если жители захотят перейти в нашу УК, то мы со своей стороны начнем разбирательство по поводу того, куда делись их средства. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы все равно готовы оказать информационную поддержку в этом вопросе, ‒ отметил Эльдар Абасович.

Сегодня жители настроены принять предложение муниципальной организации, но остается вопросом, насколько это решение может оказаться верным в долгосрочной перспективе. Ведь в остальных поселениях района власти стараются уйти от МУПов, как можно сильнее сокращая их число. И кто знает, не наступит ли для ермолинцев момент, когда находившиеся в ведении «Теплосетей» дома снова будут переданы другому «барину».

Степан ФЕДОРОВ

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