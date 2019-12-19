Благоустройство вопреки

Как бы ни старались власти населенных пунктов преобразить территории своих муниципалитетов, жителям всегда будет недостаточно их внимания. Во-первых, не все пространства удается охватить, учитывая бюджетные затруднения, а во-вторых, пока что-то делают в одном месте, «благодарные» жители ломают в другом.

Минувшим летом по программе «Формирование комфортной городской среды» в Балабанове благоустроили несколько дворовых пространств в разных микрорайонах города. В том числе на улице Дзержинского и Энергетиков. В первом микрорайоне достроили детскую площадку и установили тренажеры для занятия физкультурой на свежем воздухе. Однако на этой неделе спортивные элементы пришли в негодность. По какой причине это случилось, мнения разошлись: одни пеняют на жителей, у которых усердие превозмогает рассудок, другие - на плохое качество самих конструкций. И учитывая то, что представитель администрации подтвердил намерение обратиться с претензией к подрядчику, верен именно второй вариант. С одной стороны, это доказывает, что система госзакупок в очередной раз обернулась низким качеством, а с другой ‒ дает возможность исправить проблему.

А вот на ул. Энергетиков, как говорится, без вариантов. Там детскую горку во дворе дома № 4 просто выдрали с болтов, и это, как понимаете, не гарантийный случай.

Конечно, обидно, что работы, направленные на создание в городе комфортного проживания, сводят на нет. Однако то, что случилось на этой неделе, не идет ни в какое сравнение с потенциальным уроном, который город может понести в случае со своим стадионом.

На днях администрация заключила многострадальный контракт на строительство поля с искусственной травой. Подрядчиком стала ИПК «Спорт Групп», имеющая большой опыт подобных работ, а также контракт на аналогичный объект в Боровске. Данная компания гарантирует эксплуатацию поля на протяжении семи лет, если, конечно, горожане не будут бегать по искусственному покрытию в бутсах с железными шипами и кататься по нему на велосипедах и самокатах. Но, как печально отметили на встрече спортивного сообщества и журналистов с подрядчиком, это наш случай. А значит, перед администрацией уже сейчас встает вопрос сохранения суперсовременного объекта, только стоимость поля на котором обойдется без малого в 17 млн рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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