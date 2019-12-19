Щит Родины. В Балабанове отметили юбилей ракетных войск

Несмотря на то, что Балабаново-1 давно считается лишь одним из микрорайонов города, в головах большинства горожан оно по-прежнему носит гордое звание «военного городка». Особенно справедливой эта народная привычка становится во время празднования дат связанных с ракетными войсками, когда в местном ДК проходят мероприятия, масштаб которых сравним с новогодними концертами.

На минувшей неделе здесь собрались военнослужащие и ветераны РВСН, ведь этому роду войск исполнилось 60 лет со дня основания. А значит пришло время для сердечных поздравлений, теплых воспоминаний и, конечно же, вручения наград всем тем, кто посвятил свою жизнь защите нашей страны.

НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения играют роль первой и одновременно последней линии обороны страны. Парадокс заключается и в том, что самое мощное наступательное вооружение в истории теперь является гарантом мира и фактором, подталкивающим страны находить бескровные пути решения конфликтов.

Впрочем, несмотря на то, что перед военнослужащими РВСН каждый день стоят серьезные задачи, требующие от них максимальной сосредоточенности и знания своего дела, иногда можно найти время и для праздника.

Таким днем стало 13-е декабря, когда ракетчики отмечали 60-летие своего рода войск. В этот вечер в зале не было пустых мест, однако седи всех присутствующих не было никого, кто пришел бы просто посмотреть на концерт. Военный городок может сменить свой статус, но местные жители и сегодня тесно связаны со стоящей здесь военной частью. Практически в каждой семье есть человек, который нес службу в качестве солдата, офицера или гражданского персонала.

Это единство хорошо ощущалось еще до начала мероприятия, ведь каждого нового пришедшего здесь встречали как старого друга, похлопывая по плечу и расспрашивая о здоровье. Немного особняком держались лишь действующие военнослужащие, которые уже хоть и успели стать частью этого братства, но пока еще не освоились окончательно.

Тем не менее, все границы окончательно стерлись после начала официальной части праздника, открыть которую решили с гимна РВСН, который многие слушали стоя. О создании этого рода войск можно рассказывать бесконечно, ведь его основателям во многом приходилось начинать «с нуля». Да, были опытные военные и необходимая техника, однако последняя постоянно усовершенствовалась и развивалась, а людей хоть и с опытом, было необходимо обучать обращению с самыми последними образцами вооружения. При этом происходило это всего лишь 60 лет назад и многие из сидящих в зале ветеранов были частью построения того самого «ядерного щита» которым наша страна может гордиться по праву.

- Несмотря на то, что РВСН является самым молодым родом войск армии нашей страны, именно они отвечают за самое мощное вооружение. Я рад сегодня стоять на этой сцене и быть одним из вас, называя себя ракетчиком. Каждый день, каждый час, каждую минут мы несем службу и даже сейчас, в этот момент, наши товарищи находятся на боевом дежурстве, чтобы все граждане нашей страны могли жить, любить и радоваться каждому мгновению. Хочу сердечно поздравить всех служащих нашей части, да и вообще причастных к ракетным войскам. Крепкого вам здоровья, радости и мирного неба, - обратился к гостям командир запасного командного пункта РВСН Максим КОЛОМЕЕЦ.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

После приветственных речей перешли к самой важной части, а именно вручению наград и поощрений. Список в этот раз было очень большим и помимо особо отличившихся на службе, медалей и грамот удостоились ветераны и гражданские лица, сделавшие свой вклад в жизнь военной части.

Самым трогательным моментом стало поощрение солдат, несущих срочную службу, которые не просто «отдают долг» Родине, но при этом делают это с полной самоотдачей. Таким бойцам не просто вручили благодарственные письма, но и от лица командования направили на домашний адрес еще одно, с обращением к родителям, которые воспитали достойного защитника.

Не обошлось праздничное мероприятие и без концерта. Как и всегда, перед гостями выступали местные творческие коллективы. Больше всего аплодисментов сорвали детские музыкальные и танцевальные ансамбли, покорившие военных не только зажигательной и интересной программой, но и искренностью.

От лица городских властей на сцену поднимались заместитель главы администрации Михаил ИВАНОВ и председатель балабановской Думы Ирина НИКИФОРЕНКО, обратившаяся к собравшимся со словами благодарности за их службу.

- Я присоединяюсь к словам и поздравлениям всех тех, кто выступал до меня и хочу от своего имени и всей администрации добавить, что мы очень ценим ваш труд. Постоянно стоять на страже страны - это большая ответственность и нам очень повезло, что есть такие самоотверженные люди как вы. Поэтому помимо этих теплых слов, от лица города мы приготовили вам подарки и надеемся, они вас порадуют, - отметила Ирина Александровна.

Какой именно презент подготовили чиновники афишировать не стали, но судя по врученным командирам рот увесистым пакетам, рассчитывать на поощрение может каждый военнослужащий части.

В целом же, весь вечер прошел в удивительно теплой атмосфере, идеально подходящей для встречи старых сослуживцев и обмена опытом между разными поколениями ракетчиков.

Степан ФЕДОРОВ

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