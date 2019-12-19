Жители Кривского продолжают гадить в реку

В последние пару недель кривчанам никак не дают покоя ЧП, связанные с канализацией. Начало этому положила авария на частной КНС, произошедшая пару недель назад.

Тогда видео с места событий разошлось по социальным сетям, а администрации пришлось приложить немало усилий, чтобы причиненный собственником ущерб был ликвидирован, а сама станция приведена в порядок.

И вот несколько дней назад в интернете вновь появляется видео, как по полю на окраине Кривского бежит белый ручей с непонятной пеной, и, как пояснил глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО, вина за очередное загрязнение опять лежит на безответственных собственниках.

‒ Ситуации действительно похожи, но КНС тут ни при чем. Один из местных жителей откопал незаконную врезку для канализации, которую мы заглушили еще два месяца назад. Таким образом, стоки с частных домов по ней бегут прямиком в Протву, ‒ отметил Алексей Витальевич.

Ушлый кривчанин под покровом темноты откопал замурованную чиновниками трубу, а днем с лопатой наперевес пришел очистить русло и был замечен на месте. Теперь администрация написала обращения в Министерство природных ресурсов региона и в прокуратуру с просьбой организовать проверки для выявления всех жителей, пользующихся незаконным стоком. А сама труба будет в очередной раз перекрыта.

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