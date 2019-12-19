В деревне Городня появились QR- коды рядом с воинскими захоронениями

В следующем году вся страна будет отмечать важную дату - 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Готовиться к этому знаменательному событию в поселениях Боровского района начинают уже сейчас. Например, администрацией СП «Кривское» в деревне Городня был начат ремонт мемориала, установленного на месте братского захоронения.

‒ В этом году Министерством обороны были разработаны требования к памятникам этого типа, а региональное министерство культуры выделило нам 300 тысяч на проведение всех необходимых работ, и сейчас они уже близятся к завершению, ‒ отметила замглавы администрации Кривского Кристина АСТАШКИНА.

Сделать на полученные средства удалось немало - возле мемориала уложили новую плитку, заменили и покрасили ограду, а также установили декоративный мостик, чтобы посетителям не приходилось перепрыгивать через обочину.

Также здесь появились новая лавочка и информационные таблички, на которых, как ранее и обещал глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО, нанесли и QR-коды, с помощью которых можно больше узнать о памятнике и событиях, происходивших здесь во время войны.

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