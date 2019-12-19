19.12.2019

В Балабанове изменили правила работы главы города



На очередном заседании Городской думы Балабанова депутаты приняли изменения в Устав, касающиеся деятельности первого лица города.

Теперь Ирина НИКИФОРЕНКО, занимающая эту должность, будет выполнять свои обязанности на не освобожденной основе. Это означает, что отныне она имеет право занимать любую должность за пределами Гордумы и одновременно с этим перестает получать зарплату за работу в должности главы города. 

Это решение поддержало большинство депутатов, включая саму Ирину Никифоренко.

Против проголосовал только Михаил Клюев, который считает, что такая форма работы не пойдет на пользу муниципальному образованию и сведет статус депкорпуса до сотрудников администрации среднего звена. По мнению Михаила Петровича, глава города должен исполнять свои обязанности исключительно на освобожденной основе, то есть не иметь иной работы, чтобы не отвлекаться от основных задач муниципалитета. К тому же, учитывая, что Ирина Никифоренко до избрания главой города была директором Дома культуры и с большей долей вероятности теперь вернется на эту же должность, Клюев считает, что это приведет к давлению со стороны работодателя - администрации, на первое лицо города.

Парируя данное мнение, сторона большинства отметила, что честность к работе всегда зависит от самого человека, который вправе не соглашаться со мнением своего работодателя и коллег.

Другие статьи из рубрики «Власть»

Анатолий Артамонов оценил качество строительства жилья в Обнинске

Депутаты балабановской Гордумы разошлись по комиссиям

Конкурс власти. Балабановские депутаты готовятся выбирать нового главу администрации

В областном правительстве обсудили предварительные итоги выборов и текущую ситуацию в регионе

В региональном центре обсудили вопросы профилактики ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма

Депутаты Заксобрания поделились опытом с молодыми коллегами
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2019

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 22:32 19.12.2019
19
декабря
2019
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление