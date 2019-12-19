В Балабанове изменили правила работы главы города

На очередном заседании Городской думы Балабанова депутаты приняли изменения в Устав, касающиеся деятельности первого лица города.

Теперь Ирина НИКИФОРЕНКО, занимающая эту должность, будет выполнять свои обязанности на не освобожденной основе. Это означает, что отныне она имеет право занимать любую должность за пределами Гордумы и одновременно с этим перестает получать зарплату за работу в должности главы города.

Это решение поддержало большинство депутатов, включая саму Ирину Никифоренко.

Против проголосовал только Михаил Клюев, который считает, что такая форма работы не пойдет на пользу муниципальному образованию и сведет статус депкорпуса до сотрудников администрации среднего звена. По мнению Михаила Петровича, глава города должен исполнять свои обязанности исключительно на освобожденной основе, то есть не иметь иной работы, чтобы не отвлекаться от основных задач муниципалитета. К тому же, учитывая, что Ирина Никифоренко до избрания главой города была директором Дома культуры и с большей долей вероятности теперь вернется на эту же должность, Клюев считает, что это приведет к давлению со стороны работодателя - администрации, на первое лицо города.

Парируя данное мнение, сторона большинства отметила, что честность к работе всегда зависит от самого человека, который вправе не соглашаться со мнением своего работодателя и коллег.

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