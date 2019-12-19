Десять грамот ко Дню Победы

В Балабанове решили увеличить вдвое количество грамот, которые традиционно вручают в День города.

Эту инициативу, с которой вышла глава города Ирина НИКИФОРЕНКО, поддержала думская комиссия по социальным вопросам во время обсуждения бюджета на следующий год.

- В 2020 году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому будет правильно, если мы отметим в этот год людей, причастных к такому знаменательному событию, - прокомментировала председатель комиссии по социальным вопросам Татьяна Ерохина.

Десять грамот предполагают вручить в канун 9 мая, остальными традиционно отметят горожан, которых выдвинут общественные организации и трудовые коллективы.

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