Десять грамот ко Дню Победы

В Балабанове решили увеличить вдвое количество грамот, которые традиционно вручают в День города.
Эту инициативу, с которой вышла глава города Ирина НИКИФОРЕНКО, поддержала думская комиссия по социальным вопросам во время обсуждения бюджета на следующий год.
- В 2020 году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому будет правильно, если мы отметим в этот год людей, причастных к такому знаменательному событию, - прокомментировала председатель комиссии по социальным вопросам Татьяна Ерохина.