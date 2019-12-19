Дайджест-спорт

БАСКЕТБОЛ 3Х3

15 декабря в Боровском ФОКе прошел Кубок Боровского района по баскетболу 3х3 на призы Боровской спортивной школы «Звезда». В соревнованиях приняли участие восемь мужских и три женские команды из Боровска, Балабанова, Ермолина, Ворсина.

У мужчин победу одержала команда спортивной школы «Звезда», второе место у команды «Димон» из г. Балабаново, на третьем - спортсмены из Ворсино. У девушек победила команда «Боровская вторая», второе место завоевала команда «Вафельки», а на третьем оказались «Бананчики».

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

12 декабря директор Боровской СШ «Звезда» Михаил БИДА вручил благодарственные письма за личный вклад в реализацию планов, программ и отдельных мероприятий Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию», эффективную работу в региональном отделении Общероссийского народного фронта в Калужской области.

Такого внимания удостоились спортсмены, занимающиеся лыжными гонками у тренера Николая КАЛЕНОВА: Ксения БРАШКИНА, Савелий ВИКТОРОВ, Виктория ВЕТРОВА, Владимир ГЫСОВ, Дарья и Анна ДОРОХИНЫ, Александр ЕРМОЛАЕВ, Егор ЗИМАКОВ, Евгений КУЗЬМИН, Александра КОЛЕСНИКОВА, Екатерина КОРОСТЕЛЕВА, Дарья МАРОСЕЕВА.

ОБЩИЙ И ЛИЧНЫЙ

12 декабря прошли соревнования по гимнастике в рамках спартакиады обучающихся образовательных организаций Боровского района.

В первой группе победу одержала команда Балабановской СОШ № 4, на втором месте - Балабановская СОШ № 1, на третьем - Боровская СОШ № 1,

Во второй группе победа досталась ворсинской школе.

В личном зачете места с первого по третье заняли Денис ШИНКАРЕНКО, Вячеслав ОСЯНИН и Иван МИХАЙЛОВ. У девушек на этих позициях оказались Софья НАУМОЧКИНА, Софья ДОРНЯНУ и Виктория СУМАРОКОВА.

«СЕРЕБРО» ПОДМОСКОВЬЯ 14 декабря в Московской области состоялось награждение участников Первенства Наро-Фоминского района по футболу среди детско-юношеских команд. В возрастной категории 2008-2009 г. р. команда под руководством Андрея ГАЙТОТОВА стала серебряным призером.

ШЕСТЬ НАГРАД

14 декабря в городе Белоусово состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Балабаново на нем представили воспитанники тренера Ивана ШМЕЛЕВА, которые вернулись домой с наградами разных достоинств.

В весовой категории 35 кг I место у Никиты РЕПИНА, у Рустама МАМАДМУРАДОВА первое место в весовой категории 42 кг. Вячеслав ЯЦКОВ в весовой категории 55 кг стал вторым. Артем СМОЛЕНСКИЙ - серебряный призер в весе 30 кг. Братья ДОБРЕНКОВЫ Павел (38 кг) и Максим (30 кг) каждый стали обладателями бронзы. Также 3 место в категории 34 кг у Владислава ШИЛИНА.

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