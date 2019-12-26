Экологическая мобилизация. Боровчанам предложат «приглядеть» за несознательными соседями

В этом году стало особенно очевидным, что охрана окружающей среды становится для Боровского района одним их самых сложных и важных вопросов.

Регулярные аварии и выбросы привлекают к себе большое внимание общественности, и сами жители активно помогают чиновникам, выкладывая видео в социальных сетях и сообщая о замеченных нарушениях.

Районные власти решили, что раз население готово принимать участие в решении накопившихся проблем, упускать такой шанс не следует. А потому энергию активистов нужно направить в правильное русло. Например, на выявление соседей, которые используют водоемы для слива своей канализации.

КРИВСКИЕ БЕДЫ

В последние недели самым проблемным в плане экологии поселением стало Кривское, где одно за другим происходят ЧП, связанные с работой канализации. Сначала из строя вышла КНС, находящаяся в частных руках, что вызвало большой резонанс в социальных сетях. А на минувшей неделе жители вновь выложили видео, как по полю бежит ручеек с белой пеной неизвестного происхождения.

Само собой, местные жители сразу начали грешить на всю ту же насосную станцию, но, как рассказал глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, причина оказалась совершенно другая.

Один из местных жителей откопал незаконную врезку для канализации, которую чиновники заглушили еще два месяца назад. Пойманный «на горячем» кривчанин в свое оправдание сказал, что к старой и давно не использующейся по назначению трубе подключены многие дома, стоящие на крайней улице, и он даже не думал, что это является каким-то нарушением.

Администрация написала обращения в Министерство природных ресурсов региона и прокуратуру с просьбой организовать проверки для выявления всех жителей, пользующихся незаконным стоком. Однако сама проблема на проверку может оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

В МАСШТАБЕ РАЙОНА

Точно так же рассудили и районные власти, узнав об этой истории. Само собой, контролировать работу крупных предприятий и отслеживать, чтобы их сбросы соответствовали установленным нормам, - это приоритетная задача чиновников. Но вот уследить за каждым частным домом просто физически невозможно. И если какой-то недобросовестный собственник решит сливать свою канализацию прямиком в реку, учитывая количество деревень и СНТ, раскиданных по территории района, велик шанс, чтоб об этом никто и никогда не узнает.

Даже если один такой ручеек не представляет серьезной угрозы, то все в совокупности они наносят огромный вред экологии муниципалитета, а потому нужно найти способ не допустить подобного.

- Я считаю, что здесь нам нужно действовать сообща с жителями. У нас большое количество активистов, и необходимо наладить взаимодействие с ними. Например, обратиться с призывами в социальных сетях не молчать, если в населенном пункте знают нарушителей, не нужно бояться об этом сообщить. В перспективе следует разработать платформу вроде «Карты свалок» ОНФ, только с обозначением незаконных стоков, - предложил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

В принципе, идея хорошая, но с учетом нашего менталитета «доносить» на соседа, даже из самых благих побуждений, многим придется не по нутру. Это прекрасно понимают и чиновники, поэтому помимо обращения к сознательным боровчанам попросили специалиста Экологического центра Владимира ЦВЕТКОВА организовать свой рейд с целью выявления незаконных стоков.

- Мы этим вопросом, конечно же, займемся. Но, на мой взгляд, нужно, чтобы подход был более комплексный. По сути, нам придется просто сидеть и ждать, когда по трубе пойдут стоки, чтобы можно было хоть за что-то притянуть их владельца. Вот если бы в правилах благоустройства запретить сам по себе монтаж таких сливов, это бы сильно облегчило работу, - считает Владимир Алексеевич.

С таким предложением в районной администрации согласились и обещали подумать над внесением поправок. К тому же свою поддержку в этом вопросе обещала и прокуратура, а значит, есть все шансы, что за проблему возьмутся со всей серьезностью.

Степан ФЕДОРОВ

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