Ермолинские очистные ждет большая реконструкция

За последние пару лет регулярные аварии на ермолинских канализационных сетях стали для жителей района чем-то обыденным. Несмотря на все жалобы со стороны населения и чиновников, «Калугаоблводоканал» отвечал лишь обещаниями реконструкции и впопыхах устранял новые ЧП.

Однако в последние полгода ситуация начала приходить в норму, а серьезных проблем на городских очистных не было с середины лета. Судя по всему, это затишье, наконец, позволило калужскому монополисту выдохнуть и начать воплощать в жизнь свои грандиозные планы.

Из всех экологических проблем Боровского района регулярные аварии на КНС и системе водоотведения и канализования в Ермолине можно назвать самыми старыми и требующими внимания. Главная беда заключается в том, что разобраться с накопившимися трудностями чиновникам просто не под силу, ведь давным-давно выработавшие свой лимит системы водоотведения города не принадлежат муниципалитету.

Отвечающее за их состояние ГП «Калугаоблводоканал» в силу ряда сложностей тоже никак не могло наладить работу на этом участке, устраивая кадровые перестановки и кормя горожан обещаниями, которые только усугубляли и без того накалившуюся обстановку. Однако в последние месяцы в Ермолине крупных аварий на очистных не было.

Само собой, проблемы никуда не исчезли, взять хотя бы недавний сброс стоков в Протву, видео с которым появилось в социальных сетях на прошлой неделе. Многие подумали, что городская канализация в очередной раз не справилась с объемами, однако, как выяснили специалисты районного Экологического центра, причиной стали совсем другие обстоятельства.

- Судя по всему, один из частных ассенизаторов просто слил цистерну в один из колодцев. Не знаю, делалось это с позволения собственника или нет, но мы в очередной раз сталкиваемся с загрязнением реки на этом участке, и ситуация достаточно серьезная, -отметил Владимир ЦВЕТКОВ.

К сожалению, защитить жителей от них самих не в силах никто, а вот в остальном у горожан есть все шансы увидеть изменение ситуации в лучшую сторону.

- Действительно, по последней информации руководство «Калугаоблводоканала» готовится в ближайшее время выставить на торги проект по реконструкции ермолинских очистных сооружений. При этом их мощность будет увеличена в 2-2,5 раза, а ориентировочная стоимость составит порядка 700 миллионов рублей. Работы должны будут вестись в период с 2020-го по 2021-й года, и после их окончания и наши горожане, и те, кто живет ниже по течению, наконец-то смогут увидеть чистую воду, - рассказал заместитель главы администрации города Александр ИСАЕВ.

Таким образом, впервые за все это время громкие обещания калужского монополиста начинают обретать под собой почву. Большая реконструкция действительно может стать большим шагом в нужном направлении, однако очень важно, чтобы он оказался не единственным, поскольку одним обновлением очистных все накопившиеся проблемы решить вряд ли удастся.

Также напомним, что после нескольких крупных аварий, произошедших по вине местного представительства ГП «Калугаоблводоканала», прокуратура Боровского района через суд потребовала от госпредприятия привести в соответствие с нормативными требованиями оснащение очистных сооружений, с которых не раз сливались в Протву стоки без полагающейся очистки. Поэтому не мешает понадеяться еще и о том, что до окончания планируемых работ в Ермолино не случится очередного дурно пахнущего ЧП.

Степан ФЕДОРОВ

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