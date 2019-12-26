Боровчан ждут насыщенные новогодние праздники

Новый год - один из самых любимых и ожидаемых праздников в нашей стране. И пока большинство боровчан наряжает елку и ищет подарки для близких, учреждения культуры изо всех сил работают над тем, чтобы неделя зимних каникул запомнилась всем жителям.

Все поселения району уже утвердили свою праздничную программу, в которую вошло порядка 70-ти различных мероприятий, среди которых каждый человек найдет что-то интересное для себя и своей семьи.

РАЙОННЫЙ РАЗМАХ

Раньше всех создавать праздничное настроение для всех жителей и гостей районного центра начнут, как и всегда, в музеях и библиотеках города. Например, МВЦ в предновогодние дни приглашает всех желающих принять участие в детской интерактивной программе под интригующим названием «Загадочное похищение в музее...».

Центральным же новогодним событием для малышей станет театральное представление «Новогодние приключения Лунтика». Первые показы спектакля для детей в трудной жизненной ситуации уже собрали самые положительные отзывы, а все остальные горожане смогут увидеть представление 25-го декабря в рамках «Елки главы администрации». Также 26-го и 27-го числа актеры выступят для учащихся начальных классов боровской школы №1, а на следующий день состоится показ по билетам для всех малышей.

Непосредственно в новогоднюю ночь с часа до половины третьего на городской площади боровчан ждет музыкально-развлекательная программа эстрадной студии «Апрель» и праздничный фейрверк.

В января жителям также будет чем заняться, а самыми яркими событиями станет игровая программа «Рождественские огоньки», которая пройдет в новом городском парке «Картинка» 8-го января и финальный концерт районного фестиваля «Вифлеемская звезда» 14-го января.

ГОРОДСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ

Не отстают от районного центра и в других городах. Например, в Балабанове одним из самых ярких предновогодних дней станет 26-е декабря. В десять утра на благотворительную сказку пригласят воспитанников центра «ориентир», а в полдень пройдет «Елка главы администрации» для учеников младших классов городских школ. Важно отметить, что из-за ремонта в Доме Культуры, это событие пройдет в здании ЦФиС.

В новогоднюю ночь горожан будут развлекать театрализованным представлением с половины второго до трех часов, а в самый разгар гуляний будет дан праздничный салют.

На каникулах развлекать и взрослых и детей будет ставшая уже традицией спортивно-развлекательная программа «Выходи во двор играть», которая будет проходить в разных районах города с 3-го по 7-е января.

Новогодняя сказка ермолинского ДК «Полёт» в этом году называется «Лекарство от жадности», спектакли пройдут также 26-го декабря в 12 и 14 часов.

Новогодняя дискотека 31-го декабря на центральной площади начнется раньше чем у соседей - в 23.45. В половину первого на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка, чтобы поздравить горожан с наступившим 2020-м годом и открыть народные гуляния. Также всех гостей ждет концерт местных творческих коллективов, шоу рисования картин светом, «Человек-пружинка», огненное пиротехническое шоу и в завершении - праздничный фейерверк.

В ПРИМЕР СОСЕДЯМ

Отдельно стоит упомянуть сотрудников Дворца Культуры Ворсина, которых во время грядущих каникул ожидает ударный труд.

Как и везде, 26-го декабря здесь пройдет «Елка главы», но и помимо этого события жителям будем чем заняться и на что посмотреть. Сразу три раза будет показан спектакль «Новогоднее расследование спецагента Кота в сапогах». В праздничную ночь программа на площади Дворца культуры начнется в час ночи. Разнообразные развлечения и зажигательные танцы завершат красочным фейерверком.

В этом году насыщенные праздники ожидают и жителей Коряково, где наконец-то в полную силу заработал социальный центр. Здесь для всех желающих 31-го декабря также будет организована веселая дискотека.

Широко отметят в поселении и «старый Новый Год», в честь которого в каждом учреждении подготовят развлекательную программу. А уже после окончания каникул, 18-го января, в Ворсине отметят Всемирный день Снеговика в рамках которого участникам предложат слепить свои фигуры после чего будет выбрана самая интересная и креативная.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ

В остальных сельских поселениях также подготовили своим жителям немало сюрпризов. В Кривском, помимо традиционной новогодней дискотеке, двумя днями раньше пройдет показ сказки для взрослых «В поисках счастья», снискавшую большой успех у зрителей в прошлом году.

Для жителей совхоза Боровский самым насыщенным днем станет 28-е декабря. Начнется все со спектакля для самых маленьких «Дюймовочка», затем для ребят постарше будет показано представление «12 месяцев», а в завершении - весёлая программа у елки. В этот же день в Комлевском Доме культуры состоится уже традиционный «Новогодний серпантин», а затем - праздничный вечер для взрослых.

В этот же день в Совьяках для детей проведут театрализованную программу «На балу у Золушки». Помимо уже традиционной новогодней дискотеки здесь решили поработать над досугом молодежи в зимние каникулы. Для этого 5-го января будет проведена специальный развлекательный вечер для подростков.

Помимо этого большая программа ожидает гостей митяевкого Дома Культуры. Также 28-го декабря здесь ждут всех взрослых на новогодний вечер отдыха, а на следующий день устроят яркий детский утренник «Новогодние приключения Умки».

В СП «Асеньевское будет работать сразу 3 Дома Культуры, у каждого из которых подготовлена своя программа. Но одно событие будет единым для всех - танцевальный вечер 31-го декабря, стартующий в 18:00.

Семен ФРОЛОВ

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