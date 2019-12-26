Алексей Максименко: Я верю в «Бабу Маню»!

Кривское - это поселение, в котором идей больше, чем денег на них. Однако в отличие от сотен аналогичных муниципалитетов, свои планы местная администрация с успехом реализует, давая пример соседям, как можно менять жизнь в населенных пунктах при минимальном бюджете.

Такие «сверхспособности» в Кривском появились благодаря его главе администрации Алексею МАКСИМЕНКО, который не боится применять на вверенной сельской территории идеи и технологии, пока не дошедшие даже до всех городов.

КУЛЬТУРНЫЙ ПЛАН

- Алексей Витальевич, для начала традиционно задам вопрос, касающийся итогов уходящего года. На него было много планов по благоустройству и развитию территорий. Что из задуманного удалось реализовать, а что придется переносить на 2020-й?

- Одной из основных целей было благоустройство территории возле дома культуры, чтобы жителям было где отдыхать, а нам проводить праздничные мероприятия. В рамках программы «Комфортная среда» мы обустроили эту заброшенную территорию, и я думаю, у нас все получилось. Сумма на этот проект была бюджетная - 4,5 млн рублей, но мы смогли на эти средства с нуля создать парк.

Теперь мы хотим пойти дальше, подаем в Министерство сельского хозяйства заявку на грант для реконструкции сквера Победы. В нем появятся новые элементы благоустройства, что очень важно для патриотического воспитания молодежи. Я считаю, что наши потомки должны знать историю своей малой родины. Второй важной задачей для нас является создание современных и комфортных условий для досуга жителей. Поэтому уже в январе мы проведем комплексное обследование Дома культуры и, вероятно, будем готовить документы на строительство нового. Конечно, можно отремонтировать и старое здание, но по суммам эти работы сопоставимы с затратами на строительство с нуля. Мы планируем до 2022 года реализовать эту идею, поскольку такое поселение, как Кривское, заслуживает новый ДК.

«СКРОМНЫЕ» АМБИЦИИ

- Аппетит у вас хороший, но откуда уверенность, что проект будет реализован? Ведь вам придется просить деньги в области, а в регионе много жаждущих финансовой поддержки поселений. К тому же в Боровском районе уже намечено масштабное строительство Культурного центра в Балабанове.

- Во-первых, у нас не столь амбициозный проект, как в Балабанове, следовательно, сумма на его воплощение потребуется меньше. Во-вторых, у нас больше вариантов для поиска денег. Мы планируем входить в различные программы, например, разработанные Министерством культуры. Но, в отличие от городских поселений, у нас есть возможность попытать счастье и через гранты Министерства сельского хозяйства.

- Кривское стало одним из немногих поселений Боровского района, где успешно пошла программа «Инициативное бюджетирование», которая предусматривает государственно-частное партнерство.

- Да, по этой программе нам удалось реализовать два проекта - это обустройство помещения для организации досуга пожилых людей и для тренажерного зала. Их открытие состоится в январе.

ДОРОЖНЫЙ ПЛАН

- Благоустройство - весьма масштабное понятие. В него входит не только бросающееся в глаза обустройство территорий, но рутинный и при этом важный ремонт дорог. Что сделано в этом направлении?

- В этом году реализовали грандиозный проект, который долгие годы был моей личной мечтой. На Центральной улице был положен новый асфальт от въезда в Кривское до здания администрации. Это большой объем работ, а главное, необходимый нашим жителям. Последний раз здесь клали асфальт в далеком 91-м году и далее поддерживали проезжую часть только ремонтными работами. Я застал те времена, когда в Кривское даже автобус не въезжал - останавливался на повороте и разворачивался там.

Также отремонтировали дорогу до деревни Ново-Михайловское. Сделать это нам удалось благодаря средствам районного и столичного бюджетов.

Теперь мы хотим сделать старую дорогу на Боровск, это место, откуда начало разрастаться село. В следующем году, благодаря районному Фонду приоритетных проектов, рассчитываем осуществить и эту идею.

СПОРТУКЛОН

- Алексей Витальевич, в 2018 году вы большой акцент в своей работе делали на краудфайдинг. Как эта идея пошла сейчас?

- В 2019-м мы продолжили ее внедрять через инициативное бюджетирование. Помимо уже озвученных проектов, с его помощью начали реализовывать проект хоккейной коробки: землю нам выделило АО «Кривское», а стройматериалы - ООО «Березовское». Конечно, с окончанием работ по спортобъекту запаздываем, поскольку нас подвела погода и бетонирование площадки перенесено на весну. Но мы ускоримся, поскольку данный проект - моя мечта. Я хочу, чтобы в Кривском появилась современная площадка с искусственным льдом, что позволит использовать ее даже в отсутствие морозов.

- Фреоновая площадка в сельском поселении - это, конечно, круто! Но насколько оправдано? Ведь если вспомнить спортивную площадку, построенную в прошлом году, то изуродовали ее местные жители практически сразу после сдачи в эксплуатацию.

- К сожалению, проблема варварства актуальна практически повсеместно, но нас - администрацию, не должно это останавливать. Ведь ломают - единицы, а мы создаем для всех. Вопрос сохранения объектов благоустройства мы будем решать с помощью видеонаблюдения. Оно уже установлено возле нашего ДК, и его директор может наблюдать, как жители ведут себя в этом общественном месте.

Когда я пришел на работу в администрацию СП «Кривское», то решил, что необходимо организовать досуг подрастающего поколения. Для этого выбрал курс на создание спортобъектов, которые дают возможность направить энергию в правильное русло. Поэтому от своей идеи я не отказываюсь, даже встречая такое отношение к работе нашей команды.

- В этом году вы стали председателем Палаты сельских поселений Калужской области. Эта должность помогает продвигать кривские проекты?

- Действительно, мне оказано большое доверие со стороны администрации губернатора, благодаря которому я занял данный пост. Однако это не дает карт-бланш в решении «кривских» планов, все на общих условиях. Зато позволяет защищать права и интересы сельских поселений, рассматривая вопросы, решать, что нужно им, а что - нет.

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

- Недавно в Городне возле памятника Великой Отечественной войны по вашей инициативе были размещены стенды с QR-кодами, которые позволяют через мобильные устройства считывать информацию о воинах, захороненных в данном месте. Таким образом, в сельское поселение заходят новые технологии, что очень актуально в век компьютеризации. Откуда берутся такие идеи?

- Это желание не отставать от прогресса нашей страны, которая уже сделала упор на цифровизацию. Тем более наша молодежь, для которой это не ново, практически с рождения подвержена компьютерной трансформации. Поэтому мы планируем в дальнейшем продолжить распространение QR-кодирования на других объектах поселения, не только патриотических, но и спортивных, культурных, а также сферы ЖКХ. Я думаю, это тот виток, за который надо уцепиться и двигаться вперед: либо мы будем идти в ногу со временем, либо останемся на обочине.

К слову, побывав в Иннополисе, убедился, что Калужская область является одним из лидеров в направлении компьютерной экономики. К тому же мы не только можем это делать, но и хотим.

- Во время обучающей поездки, про которую вы упомянули, в составе команды Калужской области вами был презентован проект «#БабаМаня», нацеленный на внедрение современных возможностей для лиц пожилого возраста.

- Да, это очень интересный и полезный проект. Его высоко оценили наши коллеги в Иннополисе, из девятисот участников нас отметили специальным дипломом. Ведь, если молодежь с детства погружена в цифровой мир, то людям старшего поколения придется учиться взаимодействовать с ним. Проект «#БабаМаня» как раз рассчитан на это: просто и доступно вводить наше взрослое население в мир «цифры». Реализовать идею мы предполагаем при помощи господдержки, а также IT-компаний, которые готовы показать свои возможности. Верю в «Бабу Маню», как и в то, что всегда есть люди, которые с тобой на одной волне. Просто их надо найти!

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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