26.12.2019

В Ворсино добрая Баба-Яга пригласила боровчан в гости



На минувшей неделе в Боровском районе прокатилась череда ярких мероприятий, посвященных самому сказочному празднику -  Новому году. На территории поселений прошли костюмированные представления, главным событием которых стало «открытие» елок.

Этого события местные жители ждут с нетерпением  поскольку для детей это настоящее путешествие в сказку, а для взрослых - возможность испытать забытые ощущения радости от встречи Деда Мороза и его свиты.

Одна из красочных «елок», конечно, прошла в Ворсино. Здесь коллектив местного Дворца культуры всегда по-особому подходит к организации массовых праздничных мероприятий, стараясь удивить и восхитить избалованных разнообразием зрителей.

19 декабря в Ворсино приехал «главный».  И это не глава администрации сельского поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, а сам Дед Мороз со своей верной помощницей внучкой Снегурочкой.

 

Хозяин грядущего праздника поздравил ворсинцев с наступающим Новым годом, зажег  на зеленой красавице яркие огни гирлянд и даже пустился с веселой ребятней в пляс.

В этот вечер площадь с новогодней елкой стала самым шумным местом  сельского поселения. Веселая музыка смешалась с радостным гомоном детей, принявших участие в конкурсах, которые проводили для них персонажи сказок и символ 2020 года - мышь.

Не обошлось, конечно, и без одного из любимых персонажей русских народных сказок - Бабы-Яги. Однако, по ее личным уверениям, в Ворсино Баба-Яга самая добрая, потому боровчане без опасений могут отправляться сюда полюбоваться одной из красивейших елок нашего района, а также весело провести новогоднюю ночь!

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