26.12.2019

Пазл счастья



На пороге Новый год! Это праздник, которого ждет каждый человек, надеясь, что впереди на ближайшие двенадцать месяцев у него все будет хорошо, планы осуществятся, а мечты приобретут реальные формы.

В этот раз как-то не заладилось с погодой, и приближение зимнего торжества совсем не ощущается в отсутствии белых сугробов и приятного морозца. Но по большому счету настроение лишь косвенно зависит от окружающей обстановки, и для того чтобы настроить себя на хороший лад перед встречей нового 2020-го года, надо всего лишь провести это время за хорошими воспоминаниями в компании любимых и верных людей и за построением новых целей, которые, непременно, необходимо достичь. 

Каким бы ни был для вас уходящий год, я искренне желаю Вам, дорогие читатели «Недели Боровского района», чтобы вы проводили его с благодарностью. Ведь каждый прожитый нами день, каждое произошедшее событие - это ценный опыт и маленький пазл в картине большой жизни. Складывайте ее бережно, с любовью к самым дорогим людям, с заботой о тех, кто вам по-настоящему важен, с желанием быть полезным и бескорыстным в своих поступках.

А в преддверии Нового года позвольте себе не быть скромными и смело мечтать  о том, что действительно может сделать Вас счастливыми. И помните, что не обстоятельства управляют Вами, а Вы сами создаете свое будущее уже сегодня.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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