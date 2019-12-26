Иван Литвиненко стал «Символом» Балабанова

В минувшее воскресенье 22 декабря в Балабанове состоялся финал первого в истории города реалити-шоу «Символ». К этому дню участники конкурса самых смелых, ярких и активных мужчин шли два месяца. Позади остались испытания на силу, интеллект, находчивость и кулинарное мастерство. А ДК «Ракетчик» стал местом проведения творческого испытания, подведения итогов и награждения победителя, который вошел в историю города как символ настоящего мужчины.

За два месяца, которые длилось реалити-шоу, конкурсанты показали себя со всех сторон, приняв участие в четырех турах, придуманных организаторами проекта. Увидеть, как это было, жители Боровского района могли на странице проекта «Символ» в «ВКонтакте», где команда «Борода SQUAD» выкладывала видеосерии каждого испытания.

Помимо ребят из Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, предложивших эту идею для реализации, организаторами проекта стали администрация города и ГДК. И по их общему мнению, конкурс, задуманный для «раскачки» молодых мужчин Балабанова к активной жизненной позиции, удался.

- Проект очень интересный. Он понравился и организаторам, и зрителям, и самим участникам. У них появилась возможность показать себя в разных ипостасях. Но самое ценное в этом проекте то, что в нем приняли участие как молодые люди, так и взрослые семейные мужчины. Думаю, мы разовьем эту идею и она получит жизнь в нашем городе, - прокомментировала итог реалити-шоу заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА.

Однако до того как высказать это мнение, Нина Сергеевна и другие члены жюри: директор боровской СШ «Звезда» Михаил БИДА, частный предприниматель Николай КУЗНЕЦОВ, участница команды высшей лиги КВН «Мега» Анастасия КУРНИЦКАЯ и директор Детского центра дополнительного образования «Глобус» Виктория ШУСТРОВА, оценили творческие номера участников.

Эта задача оказалась непростой, поскольку каждый из конкурсантов был неповторимым. Илья АВДЮШИН, который увлекается не только силовыми единоборствами, но и наукой, познакомил зрительный зал с теорией «Большого взрыва» и черными дырами нашей вселенной. Павел ВАСЮЩЕНКОВ, являясь создателем одного из городских сообществ Балабанова в интернете, высказал свое мнение об основных проблемах муниципалитета. Андрей БОБЫЛЕВ вышел на сцену с шуточной миниатюрой и, как позже признался ведущим, впервые в жизни попробовал себя в качестве актера. Алексей ГАВШИН, успевший завоевать симпатию зрителей проекта своим чувством юмора и дворовой песней под гитару, на этот раз сменил амплуа, исполнив романтическую композицию. А Иван ЛИТВИНЕНКО, занимающийся долгие годы ворк-аутом, покорил зрителей силовыми упражнениями на шесте.

Под обаяние этого конкурсанта попали и члены жюри, поставившие ему наивысшую оценку. Учитывая хорошие результаты в трех ранее пройденных испытаниях, Иван ЛИТВИНЕНКО стал победителем первого реалити-шоу города Балабаново «Символ».

В своем ответном слове Иван поблагодарил за оценки жюри (кстати, в каждом конкурсе оно было разным) и пожелал проекту «Символ» новых сезонов и интересных участников. Как отметил автор проекта Никита ЗАЦАРИННЫЙ, этот пилотный проект стал хорошим опытом общей работы организаторов. А впереди еще новые планы, которые способны расшевелить к активной жизненной позиции разных по возрасту и интересам боровчан.

Анна КНЯЗЕВА

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