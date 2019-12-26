26.12.2019

Юные бойцы из Балабанова вернулись домой с медалями



В минувшее воскресенье 22-го декабря самые юные бойцы клуба смешанных единоборств "АТОМ", работающего на базе городской спорткомплекса в Балабанове, впервые приняли участие в спортивных соревнованиях.

Начинающие спортсмены стали участниками Новогоднего Фестиваля борьбы «Грэпплинг и Джиу-джитсу». Состязания собрали более сотни участников из разных уголков Калужской области в возрасте от шести до одиннадцати лет.

Первые бои с соперниками на ринге привели и воспитанники тренера Артёма АЛЕКСЕНКО. Его ребята привезли домой два вторых и три третьих места.

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