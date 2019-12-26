Открытия нового ФАПа в Ильино ожидают в ближайшее время

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории сельских поселений является одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе.

В этом году было создано сразу два новых медицинских объекта, один из которых располагается в деревне Ильино. Местные жители пристально наблюдают за ходом строительства и в последний месяц все чаще задаются вопросом - когда же уже состоится открытие долгожданного ФАПа, ведь все строительные работы завершились еще до начала зимы.



Понять беспокойство жителей, весь год следивших за созданием фельдшерско-акушерского пункта в их населенном пункте, можно. Ведь в прошлом году произошла неприятная ситуация, когда уже готовый ФАП в Асеньевском так и не смогли открыть вовремя из-за проблем с документами.

В этом году чиновники и медики вынесли из случившегося правильный урок, и вся основная документация готовилась заранее. Строительство тоже велось довольно быстрыми темпами, и даже с подведением всех необходимых коммуникаций задержек не возникло.

За это следует поблагодарить местную администрацию во главе с Николаем ГАЛЕНКОВЫМ, которая не только курировала ход работ, но и оперативно справлялась со своей частью этого большого дела.

- На сегодняшний день фельдшерско-акушерский пункт абсолютно готов, а все, что мы должны были обеспечить со своей стороны, было сделано еще до начала зимы. Вода, канализация, электроэнергия - все это уже заведено внутрь, а на участке перед зданием положена плитка. Теперь мы ждем, когда ФАП пройдет процедуру лицензирования, и его можно будет открывать, - рассказал Николай Константинович.

Как отметил Галенков, не все жители бережно относятся к проделанной работе, и чиновникам то и дело приходится очищать брусчатку от грязи. Сейчас в администрации даже задумались о том, чтобы выставить ограждение, по крайней мере, до тех пор, пока земля «не уляжется». К слову, одной лишь плиткой благоустройство этого участка не ограничится, и в дальнейшем администрация продолжит преображать территорию вокруг ФАПа.

Впрочем, это пока лишь планы на будущее, а в настоящий момент ввод здания в эксплуатацию зависит от активности медиков. Насколько быстро врачам удастся получить все необходимые разрешения - вопрос довольно непростой, но, по словам Галенкова, заработать медицинский пункт должен будет после Нового года.

С другой стороны, главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК придерживается более оптимистичной позиции. Во время заседания в районной администрации он отметил, что в этом году в районе должны открыться два ФАПа - в деревнях Коростелево и Ильино, а значит, Владимир Александрович надеется управиться с получением лицензии до конца декабря.

Что же касается специалиста, который будет обслуживать жителей деревни, то этот вопрос, который потенциально мог бы доставить немало хлопот, был решен заранее. Один фельдшер готов сразу же выйти на новое рабочее место, а вот сменщика ему еще предстоит подыскать.

Семен ФРОЛОВ

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