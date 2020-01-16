Территория мечты. На Страдаловке предложили построить мост и открыть ресторан

10 января мечтать, не стесняясь, в Балабанове мог каждый. Позволить себе такую роскошь предложила администрация города, пригласив жителей на общественные обсуждения по вопросу благоустройства зоны отдыха на реке Страдаловке.

Участники встречи этой возможностью воспользовались сполна, предложив в качестве идей для реализации объекты, которых не было даже в помпезных предшественниках, уже дважды выставляемых на федеральный конкурс в надежде получить миллионное финансирование.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ...

Несмотря на то что берег единственного в Балабанове водоема и прилегающая к нему территория Госслесфонда - любимое место отдыха на природе на протяжении многих десятилетий, оно так и не обрело благоустроенный вид. А потому горожане не перестают мечтать о том дне, когда недалеко от города можно будет насладиться природой, не утопая в грязи грунтовых тропинок и не рискуя окунуться в воду с запредельным количеством нечистот.

Всех этих преобразований люди ждут от местных органов власти, руководители которой, сменяя друг друга, обещают как-то повлиять на ситуацию. И справедливости ради, стоит сказать, что не семимильными шагами, но продвигаться в сторону цели у них получается.

Недавнее переключение канализационных стоков деревни Кабицыно на КНС Обнинска стало долгожданной радостью, за которой даже потерялось осознание того, что этим была ликвидирована экологическая проблема, которой вообще могло бы не быть, если бы ряд чиновников изначально не закрыл глаза на нарушения при строительстве нового микрорайона в сельском поселении «Совхоз Боровский». Но тут, как говорится, кто прошлое помянет...

Сейчас уверенность в том, что «Олимпийская деревня» больше не станет вести себя «неспортивно», окрепла. А вместе с этим появилась надежда на вхождение Страдаловки в федеральную программу по очистке водоемов.

КУЧКИ-МОГУЧКИ

Надежда на чистоту воды укрепило намерение благоустроить берег реки и сопредельные территории. Ради этой цели были созданы уже два проекта, которые в 2018-м и 2019-м годах пытали счастье заполучить федеральные средства в конкурсе среди малых городов России, но так и не добились желаемого. Намереваясь пойти на третий круг, администрация города провела 10 января общественное обсуждение благоустройства зоны Страдаловки, поскольку, во-первых, это требование участия в конкурсе, а во-вторых, - возможность откорректировать имеющиеся проекты, выходить с которыми на конкурс вторично резона нет.

Несмотря на то что информирование населения в этот раз было беспрецедентно широким, аншлага не случилось. Хотя озвучить свои предложения в этот вечер пришли не только сотрудники администрации и депутаты, но и представители разных сфер жизни города. Всех активистов рассадили за четырьмя столами, включив в команды представителей проектной организации, которой необходимо будет подытожить поступившие предложения и собрать из них новый проект.

РАЗБЕГ МЕЧТАНИЙ

Обсудив имеющиеся мысли в узком кругу, участники встречи представили свои проекты друг другу. Многие идеи оказались идентичными, что свидетельствует не о скудности фантазии, а о четком понимании, как должна преобразиться зона отдыха.

Среди повторяющихся объектов - обустроенный пляж, спортивная зона с волейбольной площадкой, пирс для лодок и катамаранов, безопасные горки для зимнего катания, зоны для пикников и, конечно же, реконструкция родника и подходов к нему. При этом каждая группа не удержалась и позволила себе помечтать на широкую ногу. Так среди предложений появились купель возле родника, часовня на высоком берегу со стороны пионерлагеря, ресторан, баня и даже мост посередине Страдаловки, соединяющий два берега для удобства и красивых фотографий.

Вероятнее всего, в новый проект войдут самые популярные предложения, поскольку они наиболее востребованы и не столь затратны. Но, как бы то ни было, у горожан еще представится возможность увидеть и обсудить концепцию благоустройства данной территории. Промежуточное проектное решение вновь представят на суд широкой общественности, чтобы внести правки или получить одобрение перед тем, как отправить итоговый вариант на федеральный конкурс. Однако сможет ли он покорить сердца жюри?

Проблема заключается не только в том, что на многомилионный грант претендуют сотни аналогичных малых городов России. В этой охоте участвуют населенные пункты Калужской области, в том числе Боровск. Два предыдущих года они оба боролись в одной номинации, и только в 2020-м районный центр пойдет другим путем - в группе «исторические поселения». Такое близкое соседство создает дополнительные риски как Боровску, так и Балабанову. А потому тем, кто надеется увидеть, как берег Страдаловки обретет второе дыхание, остается только держать кулачки «на удачу». Авось, улыбнется!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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