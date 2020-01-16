Главы администраций Боровских поселений расскажут все

Начало года - традиционное время для подведения итогов проделанной работы за прошедшие 12 месяцев. Глава администрации каждого поселения отчитается перед жителями об успехах, поделится планами на будущее и, конечно же, ответит на вопросы населения.

График этих встреч в Боровском районе был составлен заранее, а потому жителям следует внимательно с ним ознакомиться, чтобы не упустить возможность пообщаться с чиновниками на самые злободневные темы. Тем более что первые доклады уже прошли.

Из года в год главной претензией у боровчан к графику отчетов глав администраций является время, на которое назначается мероприятие. Однако даже несмотря на недовольство жителей, чиновники не торопятся менять установившиеся традиции, и в этом году все доклады также пройдут на буднях, в 17:00.

Приятным исключением остается лишь глава администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ, по традиции выбирающий для своей встречи с населением выходной день. В этот раз селян приглашают послушать о достижениях сельского поселения в местный ДК 16-го февраля с 11:00.

Самым смелым, как и в 2019-м году, стал возглавляющий администрацию совхоза Боровский Антон МАСНЯК, он первым провел встречу с жителями 15-го января.

Вслед за Антоном Александровичем настала очередь возглавляющего СП «Кривское» Алексея МАКСИМЕНКО, чей доклад состоялся 16-го января.

Остальным же их коллегам еще только предстоит отчитаться перед населением о своей работе. Следующим на очереди станет Евгений ГУРОВ, который встретится с ермолинцами в ДК «Полет» 20-го января. На следующий день отчитается перед жителями Балабанова Сергей ГАЛКИН.

После этого до конца месяца жителей ждут еще два доклада. В Асеньевском Ирина ЖИЛЬЦОВА расскажет об успехах поселения 24-го января, а завершит январь выступление Николая ГАЛЕНКОВА в ДК Совьяков 29-го числа.

В феврале же помимо доклада Георгия Ивановича из глав местных администраций с боровчанами 11-го пообщается Анжелика БОДРОВА.

Финальный же аккорд в серии отчетов 20 февраля поставит глава администрации МО МР «Боровский район» Николай КАЛИНИЧЕВ. В прошлом году беседа Николая Александровича с населением получилась особенно жаркой из-за проведения реформы по обращению с ТКО. Учитывая, что нынешний год начинается с новых проблем с мусорным оператором, по вине которого в новогодние праздники поселения Боровского района утопали в мусоре, градус общения может повториться. Впрочем, у мусорщиков есть еще месяц, чтобы нормализовать ситуацию и успокоить тем самым население.

Семен ФРОЛОВ

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