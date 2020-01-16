Карта гражданской активности

Боровчан призовут к борьбе с экологическими нарушителями.

Состояние окружающей среды на территории Боровского района давно обернулось проблемой, но последние два года экологические ЧП стали настоящим бичом поселений. При этом спектр нарушений, приводящих к загрязнению территорий, широк: незаконные свалки, несанкционированные подключения к канализационным сетям, сбросы нечистот в водоемы.

Именно последний пункт в 2019 году вызвал большой резонанс из-за серии сбросов в Протву, а новый год начался с массовой гибели рыбы в Истье. Бороться с причинами таких происшествий очень сложно, поскольку экологическая культура в нашей стране хромает на обе ноги. А потому чиновникам остается только надеяться на гражданскую позицию тех, кому не безразлична чистота природы боровской земли.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

К сожалению, в последнее время экологические ЧП на территории муниципалитета происходят с пугающей частотой. Не проходит двух-трех месяцев, чтобы в социальных сетях не появилось сообщения об аварии на очистных сооружениях или сбросе вредных веществ в запрещенных местах.

Очередное происшествие случилось в первые дни января. Тогда боровчане выложили в интернет фотографии с мертвой рыбой, плавающей на поверхности реки Истьи. К ситуации сразу подключились прокуратура и администрация Боровского района, Росприроднадзор, Росрыболовство и Министерство природных ресурсов Калужской области. Однако результаты проб воды, взятых из реки, пока не готовы, следовательно, причины произошедшего неизвестны и предполагаемые виновники - тоже.

В таких случаях радует только оперативность и отсутствие безразличия населения, которое своевременно сигнализирует о ЧП. Именно таких людей в администрации Боровского района решили призвать к сотрудничеству.

В конце 2019 года чиновники предложили (по примеру карты несанкционированных свалок, публикуемой ОНФ) разработать аналогичную карту, но с уклоном на проблему загрязнения водоемов.

- При всем желании быть везде и знать про каждый сброс вредных веществ наши службы просто не в состоянии. Но мы должны приложить все усилия, чтобы нарушения не остались безнаказанными, а потому по аналогии с картой свалок ОНФ был запущен проект, с помощью которого люди могут отмечать места, где они обнаружили сброс, и прикреплять всю необходимую информацию, на основе которой мы сможем запускать проверки, - отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.

Если в районе наберется достаточное количество активистов, не боящихся рассказать о соседях и предприятиях, нарушающих природоохранное законодательство, то новая платформа должна повысить число случаев, когда организаторы сбросов будут призваны к ответу за свои действия.

БЕЛЫЙ СПИСОК

Но отдавать заботу об экологии целиком на откуп жителям чиновники не планируют. Важное предложение внес глава Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, подчеркнувший, что в рамках этой кампании важно следить не только за стационарными стоками, но и за работой частных ассенизаторов.

По словам Анатолия Васильевича, далеко не все работающие в этой сфере предприниматели оказываются чисты на руку и среди них встречаются и те, кто выливает содержимое своих машин в ближайшем лесу. А потому нужно провести проверку, насколько ответственно компании подходят к своим обязанностям.

Это предложение поддержал и Калиничев, предложивший создать на сайте администрации отдельный список, в который будут вносить тех ассенизаторов, которые согласились сотрудничать с органами власти, предоставив все необходимые для работы документы, и осуществляют свою деятельность «в белую». Подобная мера будет не только служить своеобразной рекламой для честных бизнесменов, но и убережет от риска быть обманутыми переживающих за экологию боровчан.

Дельной счел идею и прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, предложивший главам поселений предоставлять правоохранителям информацию о тех предприятиях, которые занимаются утилизацией органических отходов на их территории, чтобы в случае нарушений стражи порядка реагировали максимально быстро, и никому из нарушителей не удалось уйти безнаказанным.

Естественно, подобные меры не могут гарантировать полное решение данной проблемы. Ведь «сигналят» люди уже по факту случившегося, когда незаконные действия совершены. Тем не менее, если такой ресурс, как экологическая карта, будет работать регулярно и оперативно, это может стать неплохим подспорьем. Ведь нет ничего действеннее, чем понимание о неотвратимости наказания.

Семен ФРОЛОВ