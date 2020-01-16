Решать проблемы «Молодежного» будет «Калугаоблводоканал»

Микрорайон «Молодежный» стал печально известен на весь Боровский район проблемами с водоснабжением. Аварии на местных насосных станциях происходят регулярно, и местные жители уже успели привыкнуть к постоянным перебоям с подачей ресурса.

При этом исправить ситуацию не могут ни чиновники, ни меняющиеся чуть ли не каждые полгода директора ЖКУ, отвечающего за снабжение квартир водой. Надежда на перемены у собственников появилась после последнего визита в микрорайон главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, который пообщался с населением и рассказал о дальнейших планах по нормализации положения.

Очередной перебой с водоснабжением произошел в «Молодежном» на новогодних праздниках. И если на каникулах ситуацию можно было назвать терпимой, то начиная с вечера 10-го января воды, по словам жителей, не стало вообще.

Причиной тому снова стала поломка насоса в одной из скважин. Подобные аварии здесь случаются постоянно, при этом объяснить их причину не мог ни один из директоров местного ЖКУ. Возглавляющий организацию сегодня Дмитрий ВАЛЯЕВ отметил, что пока ведется ремонт, ресурс в квартиры подается по мере заполнения резервуаров. Этот процесс занимает в среднем часа четыре, однако, учитывая, что наученные горьким опытом люди сразу же начинают запасать воду впрок, цистерны пустеют быстро.

Разобраться в бедственной ситуации в начале недели приехал лично глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который в сопровождении возглавляющего прокуратуру Александра ЕГОРОВА пообщался с местными жителями о путях решения проблемы.

Николай Александрович сразу же поставил местному ЖКУ условие - решить проблему за три дня, а на это время совместно с местными властями организация должна обеспечить подвоз технической и питьевой воды. Прокуратура же со своей стороны выставила Валяеву очередное представление о нарушениях, и если они не будут устранены в ближайшее время, директора ждет дело об административном правонарушении.

Впрочем, больше всего жителей интересовали планы чиновников на перспективу. Здесь Калиничев еще раз подтвердил, что район продолжает активную работу по передаче скважин от объявившего себя банкротом ЖКУ «Кабицыно» в «Калугаоблводоканал».

- Дело не стоит на месте, просто сама по себе эта процедура достаточно долгая, и я думаю, она продлится до конца года. Очень важно, что все стороны согласны на этот шаг, и ЖКУ, и водоканал, и конкурсный управляющий сейчас активно сотрудничают между собой, и мы обязательно доведем эту работу до конца, - отметил Николай Александрович.

Также Калиничев отметил, что поскольку вода является жизненно важным ресурсом, муниципалитет будет контролировать работы на скважинах, и если у собственника не будет хватать сил, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, то придется искать возможность вывести специалистов калужского монополиста на их обслуживание до заключения основного соглашения.

Эти слова подтвердили и на прошедшей вслед за этим встрече между ЖКУ, администрациями поселения и района, а также представителями водоканала в Калуге. В ходе переговоров была разработана так называемая «дорожная карта», согласно которой уже через два месяца обслуживанием объектов станут заниматься областные специалисты.

Степан ФЕДОРОВ

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