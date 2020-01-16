Новый год с огоньком. В Ворсине удивили гостей праздника файер-шоу

Во время новогодних каникул каждый сталкивается с вопросом - как же разнообразить свой досуг? Горожанам в этом плане несколько проще, ведь к их услугам куда больше доступных вариантов, чем у жителей сел и деревень, которым часто приходится полагаться лишь на подготовленную в муниципалитетах праздничную программу.

Например, в Ворсине она из года в год не устает радовать гостей яркими номерами и свежими идеями. При этом каждый человек может найти себе развлечение по душе, будь то добрая детская сказка или яркое файер-шоу.

НА ВЫБОР

Говоря о любом празднике, будь то Новый год или День села, Ворсино традиционно становится одним из центров притяжения боровчан. Местный Дворец Культуры хорошо известен за пределами поселения, а потому любое организуемое его сотрудниками торжество привлекает такое количество гостей, что порой вполне может конкурировать с городскими мероприятиями.

Не стали исключением и эти новогодние праздники. Жителей порадовали запоминающейся программой, в которую вошли не только конкурсы и дискотеки, но и яркие спектакли. Актерам приходилось давать по три представления в день, чтобы желающие могли понаблюдать за «Расследованием Кота в сапогах». Для детей все каникулы было организовано много разнообразных активностей. Ребята участвовали в тематических конкурсах, танцевали на детской дискотеке и проводили время за просмотром любимых мультфильмов.

Сама же новогодняя ночь достойна отдельного упоминания. Ворсинцы танцевали, соревновались друг с другом в праздничных интерактивах, так или иначе связанных с наступлением нового десятилетия и проводами старого. А завершением гуляний стал яркий фейерверк, прогремевший в два часа ночи.

- Мне бы хотелось сказать спасибо всему нашему коллективу. Была проделана огромная работа, чтобы все прошло именно так, как и было задумано, буквально минута в минуту. Это требует большой самоотдачи и желания подарить людям праздник. Ну и сами гости, конечно, большие молодцы, много было добрых, счастливых лиц, что просто не может не радовать, - рассказала директор ДК «Ворсино» Алесья ШИЛОВА.

В ОЖИДАНИИ СНЕГА

Команда Алесьи Александровны действительно отлично потрудилась над подготовкой к праздникам. Тем более что помимо самого центра поселения сотрудникам ДК нужно было еще и организовать гуляния в социальном центре Коряково. В 2019-м состоялось торжественное открытие учреждения, а потому на Новый год здесь тоже проходила полноценная программа.

- Мы приложили все усилия, чтобы жителям запомнилась эта праздничная ночь. Помимо обязательных Деда Мороза со Снегурочкой здесь были дискотека, которую по просьбам гостей продлили на дополнительное время, конкурсы и различные активности. Но больше всего запомнилось файер-шоу, такого здесь раньше не организовывали, и было приятно видеть, какие эмоции вызвало у людей представление, - подчеркнула Шилова.

Небольшую развлекательную программу, посвященную «Старому Новому году», также провели на двух площадках, получив одобрительные отзывы жителей. Завершит же плеяду новогодних гуляний еще одно важное событие - День Снеговика. Проходить он будет на площади возле Дворца Культуры в Ворсине, а по его итогу выберут победителя, удивившего жюри самой креативной снежной скульптурой. Конкурс обещает быть очень интересным, и остается надеяться, что погода не испортит организаторам планы.

Семен ФРОЛОВ

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